Italia-Argentina oggi, Coppa Davis 2024: orari, convocati, dove vederla in tv e streaming

Dopo il trionfo dell’Italia femminile nella Billie Jean King Cup, inizia anche il cammino della selezione maschile nei quarti di finale della Coppa Davis 2024 di tennis: giovedì 21 novembre, non prima delle ore 17.00, gli azzurri di Filippo Volandri affronteranno nell’ultimo tie del primo turno ad eliminazione diretta l’Argentina.

Nella manifestazione in corso a Malaga, in Spagna, il format è quello che prevede due singolari e l’eventuale doppio: il tie contro si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1. In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verrà giocato in caso di risultato acquisito.

La diretta tv del quarto di finale Italia-Argentina della Coppa Davis 2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Sky Go, NOW e Rai Play, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2024

Giovedì 21 novembre

Non prima delle ore 17.00 Italia-Argentina

I giocatori schierati verranno annunciati entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 17.00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio (Eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai 2 HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

I CONVOCATI DI ITALIA-ARGENTINA

Italia

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Andrea Vavassori

Simone Bolelli

Capitano: Filippo Volandri

Argentina

Sebastian Baez

Francisco Cerundolo

Tomas Martin Etcheverry

Maximo Gonzalez

Andres Molteni

Capitano: Guillermo Coria