Filippo Volandri rivela: “In Coppa Davis Sinner si è girato verso di noi e ha detto…”

Filippo Volandri ha potuto godersi negli ultimi due anni i successi dei propri ragazzi in Coppa Davis. La celebre Insalatiera, dopo essere stata lontana dall’Italia per diverso tempo (unica affermazione nel 1976), è diventata di proprietà dell’Ital-tennis nel 2023 e nel 2024. Vittorie in cui il marchio di Jannik Sinner è stato evidente e a questo proposito il capitano non giocatore, ai microfoni di SuperTennis, si è lasciato andare a una rivelazione.

Analizzando gli aspetti nei quali il n.1 del mondo riesce a fare la differenza, si è parlato del modo in cui sia in grado di gestire la pressione e di vivere nella maniera migliore le partite. Volandri, a questo proposito, ha dichiarato: “Sinner si diverte come un pazzo e gode a stare nei momenti che fanno la differenza“, le prime parole dell’ex tennista toscano.

“Io mi ricordo in Coppa Davis, prima del doppio di spareggio contro l’Argentina, che io e Berrettini sentivamo la tensione del momento“, ha raccontato il capitano di Davis. Il riferimento è al quarto di finale contro i sudamericani, sul punteggio di 1-1 e prima dell’impegno della coppia formata dal romano e dall’altoatesino, decisivo per continuare nell’avventura a Malaga.

“Jannik invece si gira verso di noi e dice: ‘Ragazzi, ma quanto sono fighi questi momenti?’. Quella è la differenza: lui non vede l’ora di giocare quei punti importanti, che altri magari vedrebbero come una difficoltà“, la rivelazione di Volandri. A conclusione, sul secondo successo consecutivo negli Australian Open: “Sinner è venuto fuori dalla prima settimana nonostante qualche difficoltà fisica e in finale con Zverev ha interpretato il match in modo perfetto. È stata una partita straordinaria“.