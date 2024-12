Oscar 2024, la miglior squadra dell’anno è l’Italia di volley femminile

L’Italia si è resa protagonista di una stagione di assoluto rilievo dal punto di vista sportivo e i risultati di pregevole caratura non sono mancati nel corso di un 2024 caratterizzato da prestazioni impattanti. Il movimento tricolore si è confermato ai vertici del panorama internazionale anche durante questa annata agonistica, anche grazie ai trionfi firmati dalle squadre che hanno rappresentano egregiamente la nostra Nazione. La redazione di OA Sport ha assegnato l’Oscar 2024 per la miglior squadra italiana dell’anno: di seguito la nostra top-5.

OSCAR OA SPORT 2024, LA MIGLIOR SQUADRA DELL’ANNO

SQUADRA ITALIANA DELL’ANNO: NAZIONALE VOLLEY FEMMINILE

Domenica 11 agosto resterà per sempre il giorno della consacrazione, quello in cui il velo è stato squarciato e in cui si è materializzata la festa maxima anelata tanto a lungo. L’Italia ha cancellato uno dei suoi tabù più atavici e sentiti, conquistando la medaglia d’oro alle Olimpiadi nel torneo di pallavolo: ci è riuscita con la squadra femminile, che in precedenza non aveva mai superato i quarti di finale e che al primo assalto ha prontamente fatto centro, raggiungendo quella vetta rimasta soltanto nei sogni degli uomini in tre occasioni.

Che la caratura tecnica delle azzurre fosse enorme era assodato, ma la parte finale della gestione Mazzanti aveva tolto la verve al gruppo e aveva disintegrato lo spogliatoio. La cura del Guru Julio Velasco ha ridato linfa alla squadra, protagonista di un cammino immacolato ai Giochi dopo aver conquistato la Nations League a inizio estate: sei vittorie consecutive, un solo set lasciato per strada, umiliate Serbia, Turchia e USA che avevano vinto tutto negli ultimi anni.

Servizio dinamitardo, muro granitico, difesa imperiale, attacco di elevata efficienza: la ricetta perfetta per fare partire la festa nella capitale transalpina sotto l’impulso della bomber Paola Egonu (MVP del torneo), della capitana Anna Danesi (miglior centrale), della regista Alessia Orro (miglior palleggiatrice), della schiacciatrice Myriam Sylla, del libero Monica De Gennaro. Un sestetto da favola, puntellato dal martello Caterina Bosetti e dalla centrale Sarah Fahr, oltre che dalla subentrante Ekaterina Antropova, che si merita senza dubbio la palma di squadra italiana dell’anno.

SECONDO POSTO: ITALIA COPPA DAVIS (TENNIS)

L’Italia ha vinto la Coppa Davis 2024: dopo aver superato brillantemente la fase a gironi disputata a Bologna nel mese di settembre, la nostra Nazionale ha giganteggiato sul cemento indoor di Malaga dove sono andate in scena le Finals. I ragazzi del capitano Filippo Volandri hanno regolato nell’ordine Argentina, Australia e Olanda, riuscendo così ad alzare al cielo la mitica Insalatiera per la seconda volta consecutiva: si tratta del terzo sigillo della storia per il Bel Paese nella massima competizione a squadre di tennis.

Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono stati i mattatori assoluti in terra spagnola: il numero 1 del mondo ha vinto i tre singolari disputati (contro Sebastian Baez, Alex de Minaur e Tallon Griekspoor), mentre il romano ha dettato legge nei due match in cui è stato chiamato in causa (contro Thanasi Kokkinakis e Botic van de Zandschulp) e insieme hanno avuto la meglio nel decisivo doppio di spareggio contro l’Argentina dopo la sconfitta subita da Lorenzo Musetti.

Si sono laureati Campioni del Mondo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che non sono scesi in campo in Andalucia ma che hanno fornito il proprio contributo a Bologna, dove erano presenti anche Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, oltre a Matteo Berrettini. L’apoteosi di un movimento semplicemente stellare, capace di firmare una doppietta leggendaria nel giro di dodici mesi dopo 47 anni di digiuno totale.

TERZO POSTO: NAZIONALE SPADA FEMMINILE (SCHERMA)

Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio hanno conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo le nette vittorie su Egitto e Cina, la finale contro la Francia è stata al cardiopalma e si è risolta al minuto supplementare nella maniera più dolce. Santuccio si trova sotto per 29-28, pareggia quando mancano tredici secondi, le padrone di casa hanno la priorità di fronte a un pubblico caldissimo: colpo doppio e poi l’azzurra piazza una mirabolante stoccata al braccio sinistro di Mallo-Breton, facendo esultare tutto il gruppo tricolore.

Si tratta di una prima volta storica, perché prima dell’apoteosi nella capitale transalpina il Bel Paese non si era mai imposto ai Giochi in questa specialità: una magia indelebile ed emozionante, da fare togliere il fiato per la modalità con cui è stata conquistata e dopo i furti subiti nei giorni precedenti. Tra l’altro si tratterà dell’unico oro portato a casa dall’Italia nella scherma in questa edizione dei Giochi, firmato da una squadra capace di mettere le mani anche sul titolo europeo poche settimane prima, regolando tra l’altro la Francia per una stoccata in semifinale prima di surclassare l’Ungheria nell’atto conclusivo.

QUARTO POSTO: NAZIONALE SOFTBALL

L’Italia aveva partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma purtroppo questo sport è stato tolto dai Giochi in vista di Parigi 2024 e ritornerà soltanto tra quattro anni a Los Angeles. In un continuo togli e rimetti, che indubbiamente è controproducente per la disciplina, la nostra Nazionale è riuscita a confermarsi ai vertici e si è resa protagonista di una stagione davvero encomiabile, caratterizzata da risultati di rilevante spessore.

Le azzurre hanno infatti vinto gli Europei a mani basse: prima si sono imposte nel girone finale contro Gran Bretagna, Olanda, Cechia, Spagna, Grecia e poi hanno surclassato le britanniche con uno schiacciante 4-0 in una finale a senso unico. Dopo aver ceduto il trono all’Olanda nel 2022, il Bel Paese è riuscito a trionfare nuovamente e a imporsi per la tredicesima volta, confermandosi in testa all’albo d’oro della competizione.

In precedenza l’Italia aveva accarezzato il sogno di lottare per le medaglie ai Mondiali casalinghi, ma la partita decisiva del girone contro il Canada è stata persa di misura (5-4) e così le nostre portacolori sono rimaste tagliate fuori dalle semifinali.

QUINTO POSTO: NAZIONALE GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE

Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Giorgia Villa resteranno per sempre nel mito della Polvere di Magnesio tricolore grazie all’impresa assoluta compiuta nella gara a squadre delle Olimpiadi di Parigi 2024: medaglia d’argento a 96 anni di distanza dal primo e unico alloro conquistato da una formazione italiana ai Giochi.

L’epopea delle ragazze di Pavia è lontana quasi un secolo ed era un’altra ginnastica, le Fate hanno fatto saltare il banco in un panorama altamente competitivo e banchettando al tavolo delle grandi con assoluta disinvoltura e autorevolezza: il secondo posto alle spalle degli inarrivabili USA di Simone Biles è il risultato da copertina che premia l’intero movimento.

Le ragazze del DT Enrico Casella sono riuscite a battere di forza grandi potenze come Brasile, Cina, Gran Bretagna, Giappone e a consacrarsi dopo un durissimo lavoro. Il team event è la cartina di tornasole della caratura del movimento ginnico di un’intera Nazione e l’Italia ha ruggito ai vertici con una forza straripante, tra l’altro dopo essersi imposta agli Europei di Rimini.

Stiamo parlando di squadra, ma anche i risultati individuali conseguiti dai membri del quintetto meritano risalto: Alice D’Amato si è laureata Campionessa Olimpica alla trave, diventando la prima donna italiana a fare suonare l’Inno di Mameli ai Giochi, accompagnata sul terzo gradino del podio da Manila Esposito, che agli Europei aveva primeggiato tra all-around, 10 cm e corpo libero.

ALBO D’ORO MIGLIOR SQUADRA DELL’ANNO OA SPORT

2018 – Italia volley femminile (volley)

2019 – Italia pallanuoto maschile (pallanuoto)

2020 – Non assegnato

2021 – Italia 4×100 maschile (atletica leggera)

2022 – Italia volley maschile (volley)

2023 – Italia Coppa Davis (tennis)

2024 – Italia volley femminile (volley)