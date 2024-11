Coppa Davis, Struff rimonta Shapovalov e trascina la Germania in semifinale

La Germania si è qualificata alle semifinali della Coppa Davis 2024 e affronterà l’Olanda (ieri capace di eliminare la favorita Spagna) per meritarsi un posto nell’atto conclusivo che assegnerà il massimo trofeo per Nazionali di tennis. La compagine teutonica ha sconfitto il Canada per 2-0 sul cemento indoor di Malaga: dopo la vittoria di Daniel Altmaier contro Gabriel Diallo per 7-6(5), 6-4, il secondo punto è stato portato a casa da Jan-Lennard Struff.

Il numero 43 del mondo si è imposto in rimonta su Denis Shapovalov (numero 56 del ranking ATP) in due ore e dieci minuti di gioco sulla superficie veloce spagnola, facendo festa di misura al tie-break del terzo set. Il 34enne ha chiuso i conti con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-6(5) e ha regalato un brillante passaggio del turno alla sua squadra, priva della grande stella Alexander Zverev (numero 2 del circuito internazionale).

Struff non è riuscito a concretizzare due palle break non consecutive nel quinto game del primo set, ma poi è stato bravo ad annullarne tre di fila sullo 0-40 dell’ottavo gioco. Il tedesco ha avuto una ghiotta occasione per strappare il servizio all’avversario e issarsi sul 5-4, ma non l’ha sfruttata e poi ha ceduto sull’unico set-point concesso a Shapovalov nel turno successivo.

Shapovalov avrebbe potuto spaccare la partita in avvio del secondo set portandosi sul 2-0, ma Struff ha ben fronteggiato due break-point, ha poi giocato on-serve fino al 5-5 e nel turno successivo ha concretizzato una preziosa palla-break che ha trascinato la contesa al terzo set. Il braccio inizia a tremare per entrambi: Struff opera il break nel settimo gioco, il canadese restituisce il favore nel decimo, il tedesco non sfrutta due occasioni di fila nell’undicesimo e si va al tie-break, dove sul 5-5 è Struff a piazzare un micidiale uno-due che chiude i conti.