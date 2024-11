Coppa Davis 2024, i convocati definitivi di tutte le nazionali per le Finals. Assente Zverev, c’è Fritz

Dopo la prima fase a gironi, disputata nel mese di settembre, la seconda fase ad eliminazione diretta delle Finali della Coppa Davis 2024 di tennis andranno in scena da martedì 19 a domenica 24 novembre: i capitani delle otto Nazionali qualificate per i quarti hanno potuto convocare 5 atleti per la manifestazione.

Le scelte di Filippo Volandri sono state definite ieri: il capitano dell’Italia ha chiamato Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Inamovibile il numero 1 del mondo, il posto da secondo singolarista se lo contenderanno Musetti e Berrettini, infine è rodatissima la coppia di doppio Bolelli/Vavassori.

Tra le liste diramate dai capitani delle altre Nazionali spicca l’assenza nella Germania del numero 2 del mondo, Alexander Zverev, mentre la Spagna potrà contare su Carlos Alcaraz ed assisterà in casa, a Malaga, all’ultimo torneo della carriera di Rafael Nadal. L’attuale elenco dei convocati potrà subire modifiche sino all’inizio dei quarti di finale.

I CONVOCATI PER LE FINALS DI COPPA DAVIS

L’elenco attuale può subire modifiche entro l’inizio dei quarti di finale

Argentina

Sebastian Baez

Francisco Cerundolo

Tomas Martin Etcheverry

Maximo Gonzalez

Andres Molteni

Capitano: Guillermo Coria

Australia

Alexei Popyrin

Jordan Thompson

Thanasi Kokkinakis

Max Purcell

Matthew Ebden

Capitano: Lleyton Hewitt

Canada

Denis Shapovalov

Gabriel Diallo

Alexis Galarneau

Milos Raonic

Vasek Pospisil

Capitano: Frank Dancevic

Germania

Jan-Lennard Struff

Daniel Altmaier

Yannick Hanfmann

Kevin Krawietz

Tim Puetz

Capitano: Michael Kohlmann

Italia

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Andrea Vavassori

Simone Bolelli

Capitano: Filippo Volandri

Paesi Bassi

Tallon Griekspoor

Botic Van de Zandschulp

Jesper De Jong

Wesley Koolhof

Capitano: Paul Haarhuis

Spagna

Carlos Alcaraz

Pedro Martinez

Roberto Bautista Agut

Rafael Nadal

Marcel Granollers

Capitano: David Ferrer

Stati Uniti

Taylor Fritz

Tommy Paul

Ben Shelton

Austin Krajicek

Rajeev Ram

Capitano: Bob Bryan