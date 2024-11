F1, Max Verstappen: “Le ultime due gare ci faranno capire molto in vista del 2025”

Max Verstappen si è presentato particolarmente rilassato e sereno nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024.

Il pilota olandese, dopotutto, ha appena conquistato il suo quarto titolo mondiale consecutivo e si prepara per il weekend sul tracciato di Lusail (che proporrà la sesta ed ultima Sprint Race dell’anno) con la tranquillità di chi il proprio dovere l’ha già ampiamente portato a termine e ora potrà divertirsi senza pressione nelle due ultime uscite stagionali.

Dopo il trionfo di Las Vegas persino un pilota che assomiglia molto ad un computer come Max Verstappen ha degnamente festeggiato il suo poker iridato. Oltre alla notte della “città del gioco d’azzardo” sono arrivati numerosi attestati di stima per il pilota nativo di Hasselt: “È incredibile! Ci sono state tante persone che hanno significato molto per me e contribuito alla mia carriera. Ricevere messaggi da loro, come da altri piloti, oppure da compagni di squadra, dirigenti, famiglie e amici è speciale a modo loro”.

Le ultime due gare, Qatar e Abu Dhabi, non saranno inutili secondo il pilota vincitore di 62 Gran Premi in carriera. Lui e il team proveranno a estrarre il massimo dalla pista: “Cercheremo di imparare comunque qualcosa in queste ultime gare, ma abbiamo già un tante idee e cose che vogliamo cambiare per l’anno prossimo. Solo il tempo ci dirà se la strada intrapresa sarà quella che ci porterà di nuovo ad una vettura pronta a vincere sempre”.