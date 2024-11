F1, Leclerc non è ottimista: “McLaren sarà molto forte in Qatar, difficile guadagnare punti”

Da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre andrà in scena il weekend del Gran Premio del Qatar 2024, valevole come penultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Lusail i riflettori saranno puntati sul confronto ravvicinato tra McLaren e Ferrari per la conquista del titolo costruttori, con la scuderia inglese che può gestire un vantaggio di 24 punti sulla Rossa.

Dopo aver guadagnato 12 punti sul team papaya tra le strade di Las Vegas, si profila un fine settimana (con il formato Sprint) più difficile sulla carta per la Scuderia di Maranello a causa di un circuito con tanti curvoni da alta velocità che rischia di esaltare i punti di forza della MCL38 e le criticità della SF-24. Il caldo potrebbe diminuire almeno parzialmente questa forbice, con Ferrari che dovrà fare la differenza nella gestione delle gomme sulla lunga distanza.

Charles Leclerc, dopo il quarto posto di Las Vegas, non si è dichiarato molto ottimista verso l’appuntamento di Lusail (fonte: Racing News 365): “La lotta con McLaren per il Mondiale andrà avanti fino alla fine. Penso che saranno molto forti in Qatar, dobbiamo avere un buon weekend. Sarei molto sorpreso se recuperassimo dei punti su di loro, ma dobbiamo farlo, quindi faremo del nostro meglio. Mi aspetto però che sarà complicato“.

Aspettative non esaltanti anche per Carlos Sainz: “In Qatar, il massimo potrebbe essere un quinto o un sesto posto perché con questa macchina su un tracciato come quello, mi aspetto di fare fatica e ritengo che McLaren e Mercedes siano molto forti. Probabilmente anche la Red Bull, visto che sono stati veloci anche nelle qualifiche di Austin. Penso che sarà un weekend molto impegnativo per noi”.