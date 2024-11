F1, Mick Schumacher abbandona la Mercedes dopo due anni da pilota di riserva

Si interromperà al termine di questa stagione il rapporto di collaborazione tra Mick Schumacher e Mercedes. Il figlio d’arte ha scelto dunque di abbandonare la scuderia anglo-tedesca dopo aver trascorso due anni nel ruolo di pilota di riserva, effettuando alcuni test privati (tra cui quello di Silverstone alcuni mesi fa insieme a Russell e Antonelli) e lavorando spesso al simulatore per dare una mano al team. Nel 2024 Mick ha partecipato anche al Mondiale Endurance con Alpine.

“Ringrazio Toto e l’intero team Mercedes per tutto ciò che ho imparato in questi due anni. Questo periodo mi ha reso un pilota più maturo, permettendomi di approfondire il lato tecnico delle corse. Al tempo stesso, vedere queste vetture gareggiare senza poter essere al volante è stato difficile. Voglio tornare a concentrarmi completamente sulle competizioni, dedicandomi al 100% alla mia carriera sportiva. In fin dei conti, è correre che ti fa sentire vivo e che alimenta la tua passione come pilota“, dichiara il 25enne tedesco.

“Il duro lavoro, la dedizione e la determinazione di Mick nel suo ruolo di pilota di riserva sono stati fondamentali per il nostro team negli ultimi due anni. Dal suo contributo al simulatore, ai test con diverse vetture e al supporto in pista, Mick ha dato tutto quello che avremmo potuto desiderare. Fin dal primo giorno, si è integrato perfettamente, guadagnandosi il rispetto e l’affetto di tutti a Brackley e Brixworth“, le parole di Toto Wolff.

“A parte tutto però Mick è, prima di tutto, un pilota da corsa. Le sue performance in Formula 1 e quest’anno nel World Endurance Championship dimostrano il suo straordinario talento. Merita di competere nei campionati più prestigiosi. Mentre si prepara per la sua prossima sfida, voglio ringraziarlo personalmente per il contributo dato al nostro team e augurargli il meglio per il futuro“, ha aggiunto il team principal della Mercedes.