F1, orari di domani GP Qatar 2024: programma prove libere e qualifiche Sprint, tv, streaming

Entriamo nel vivo della tripletta finale del Mondiale di Formula Uno 2024. A partire da domani, infatti, scatterà il fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del campionato. Dopodiché rimarrà solamente la tappa di Abu Dhabi per far calare il sipario sull’annata.

Si gareggerà sul tracciato di Lusail e ci attenderà un programma quanto mai interessante dato che ci sarà la sesta ed ultima Sprint Race della stagione. Si inizierà, quindi, venerdì 29 novembre alle ore 14.30 con l’unica sessione di prove libere del calendario, dato che alle ore 18.30 sarà subito la volta della Sprint Qualifying che comporrà lo schieramento di partenza della Sprint Race.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del GP del Qatar sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP QATAR 2024 – F1 (orari italiani)

Venerdì 29 novembre

Ore 14.30-15.30 Prove libere 1

Ore 18.30-19.14 Sprint Qualifying

PROGRAMMA GP QATAR: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW e SkyGO