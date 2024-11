F1, George Russell: “Il primo giro è stato uno dei miei migliori, peccato non aver trovato il guizzo”

Prosegue il momento d’oro di George Russell. Il pilota della Mercedes partirà dalla prima fila in occasione della gara lunga valida per il GP del Qatar, penultima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito di Lusail.

Il nativo di King’s Lynn, già terzo in occasione della Sprint Race, ha nuovamente sfoggiato un ottimo feeling con la propria monoposto, cedendo il passo solo a un grande Max Verstappen, poleman in 1:20.520 a soli 66 millesimi dal britannico, abile poi a regolare le due competitive McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri.

Una volta arrivato al parco chiuso, Russell ha commentato quanto fatto: “Sono in una bellissima striscia di qualifiche, sono sempre stato in prima fila nelle ultime quattro, prima potevo soltanto sognarmelo. Mi sento in ritmo. Il primo giro è stato uno dei migliori, peccato non aver trovato il guizzo in più nell’ultimo, Max mi ha beffato. Ma prendiamo il buono”.

Russell ha poi proseguito: “Bloccato in qualche modo da Verstappen? Io sono andato sulla ghiaia e il fondo ha grattato il cordolo, spero di non averlo danneggiato la macchina; forse per questo non siamo migliorati, è una situazione spinosa. Siamo reduci da gare positive, in Brasile ci sono state circostanze con qualifiche bagnate, a Las Vegas e qui abbiamo dimostrato il vero passo. Sono entusiasta, possiamo fare una bella gara liberi da ordini di scuderia. Ma non sarà facile con questa Red Bull: sono affascinato da come siano riusciti a ribaltare la situazione“.