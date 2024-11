Lando Norris lascia la vittoria a Oscar Piastri nella Sprint in Qatar, la Ferrari perde 6 punti

Oscar Piastri vince la Sprint Race del Gran Premio del Qatar a Lusail: l’australiano è partito molto bene passando George Russell, è rimasto tutta la gara dietro a Lando Norris, poi il britannico ha deciso di sdebitarsi del favore ricevuto a Interlagos, lasciando la vittoria al compagno di squadra. McLaren che guadagna sei punti nei confronti della Ferrari e su porta a +30.

Norris finalmente azzecca la partenza e riesce a rimanere al comando, mentre parte benissimo anche il suo compagno di scuderia Piastri che passa subito Russell per la seconda posizione. Non perfetto lo start di Leclerc che si ritrova dietro a Hamilton in sesta posizione. Russell comunque resta vicino alla coppia di testa e minaccia le due McLaren, con il gruppo che resta compatto.

Pessima anche la partenza di Verstappen che scende in nona posizione e rimonterà poi per prendersi il punto dell’ottava posizione, ma ancora peggio fa dalla pit-lane il suo compagno Perez che reagisce lentissimo al semaforo verde e dentro la corsia dei box si fa persino passare da Colapinto, poi dovrà persino fermarsi ai box per cambiare l’ala anteriore.

Sprint Race che prosegue ad essere molto tattica e priva di tanti sorpassi: la McLaren decide di tenere Russell in zona DRS su Piastri così che da dietro le Ferrari restino dietro e non guadagnino punti. Leclerc a sette giri dal termine riesce a passare con un gran sorpasso ruota a ruota il futuro compagno di squadra Hamilton per la quinta posizione, ma le Rosse non vanno oltre la quarta e quinta piazza e perdono quindi sei punti nei confronti della McLaren nel Mondiale costruttori, scivolando quindi a -30.

Piastri vince davanti a Norris con quest’ultimo che gli lascia la vittoria sul rettilineo finale, poi Russell, Sainz e Leclerc. Sesto Hamilton che precede Hulkenberg e Verstappen. Uno dei segnali più positivi per la Ferrari è sicuramente rappresentato da due giri veloci fatti segnare da Leclerc nel finale, in particolare l’1:23.923 che fa segnare nella penultima tornata.