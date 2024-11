DIRETTA F1, GP Qatar 2024 LIVE: inizia la qualifica Sprint, è Ferrari contro McLaren!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.30 Iniziata la Q1. 12 minuti di durata, gli ultimi 5 verranno eliminati. Obbligatorio per tutti utilizzare gomme medie nuove.

18.28 18° la temperatura dell’aria.

18.26 E’ un fine settimana decisivo per la Ferrari, perché si assegnano anche i punti della Sprint. Seppur su una pista sfavorevole, deve guadagnare punti sulla McLaren per provare a giocarsi il Mondiale costruttori all’ultima gara ad Abu Dhabi tra una settimana.

18.23 Pochi minuti al via delle qualifiche Sprint.

18.18 Quanto pesa per la Ferrari quel lungo passaggio a vuoto prima della pausa estiva…

Two iconic teams currently sitting 1-2 in the standings Equal wins, equal podiums, equal ambition. Two races to go – who will be crowned Constructors’ Champions? #F1 #QatarGP pic.twitter.com/2oQMHgTHna — Formula 1 (@F1) November 28, 2024

18.16 La classifica costruttori, che invece è ancora aperta:

1. McLaren 608

2. Ferrari 584

3. Red Bull 555

4. Mercedes 425

5. Aston Martin 86

6. Alpine 49

7. Haas 50

8. RB 46

9. Williams 17

10. Sauber 0

18.15 La classifica del Mondiale piloti, già vinto da Max Verstappen:

1. Max Verstappen (Red Bull) 403

2. Lando Norris (McLaren) 340

3. Charles Leclerc (Ferrari) 322

4. Oscar Piastri (McLaren) 268

5. Carlos Sainz (Ferrari) 256

6. George Russell (Mercedes) 217

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 208

8. Sergio Perez (Red Bull) 152

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62

10. Nico Hulkenberg (Haas) 35

11. Yuki Tsunoda (RB) 30

12. Pierre Gasly (Alpine) 26

13. Lance Stroll (Aston Martin) 24

14. Esteban Ocon (Alpine) 23

15. Kevin Magnussen (Haas) 14

16. Alexander Albon (Williams) 12

17. Daniel Ricciardo (RB) 12

18. Oliver Bearman (Ferrari / Haas) 7 (6 in Ferrari ed 1 in Haas)

19. Franco Colapinto (Williams) 5

20. Liam Lawson (RB) 4

21. Zhou Guanyu (Sauber) 0

22. Logan Sargeant (Williams) 0

23. Valtteri Bottas (Sauber) 0

18.12 La pista di Lusail è favorevole alla McLaren. Tuttavia la Ferrari, soprattutto con Leclerc, ha ben impressionato nelle prove libere. Il monegasco ha provato anche delle novità al nuovo fondo. La scuderia di Woking si sarà nascosta, oppure per la Rossa esistono dei margini per giocarsela?

18.09 Nel 2023, invece, il podio fu giovanissimo. Max Verstappen, che non aveva ancora compiuto 26 anni, faceva la figura del veterano a fianco di Oscar Piastri e Lando Norris. Da una top-3 di veterani blasonati a una di “saranno famosi”, poiché ambedue i piloti della McLaren non erano ancora avvezzi alla cerimonia più ambita della F1. Evidentemente fu di buon auspicio, poiché sia l’australiano che il britannico hanno conseguito la prima vittoria della carriera nei mesi immediatamente successivi!

18.07 Nel 2021, quando le monoposto erano ben differenti da quelle attuali, i piloti scoprirono un contesto difficilissimo. La pista richiese un alto carico aerodinamico e gli pneumatici andarono in violenta sofferenza. Forse, il fatto che il podio sia stato composto da Lewis Hamilton, Max Verstappen e Fernando Alonso non rappresentò una fatalità. Parliamo dei tre uomini più titolati in pista e di tre autentici fuoriclasse.

18.04 Non a caso, nell’arco del 2022-2023, è stato fortemente ammodernato allo scopo di renderlo adeguato agli elevati standard del Circus. Edificato fra il 2003 e il 2004, è stato concepito pensando alle moto, che infatti vi corrono costantemente. La “fame di fama” del Qatar, reduce peraltro da un’edizione faraonica dei Mondiali di calcio, ha fatto sì che questa pista prettamente motociclistica ora accolga anche i bolidi del Circus.

18.03 Il Qatar sta ormai facendo breccia nel calendario di F1, seppur a oggi vi si sia corso due volte sole. Bisognerà fare l’abitudine all’autodromo di Lusail, poiché nel 2021 gli organizzatori firmarono un accordo della durata decennale con Liberty Media. In linea teorica l’edizione inaugurale avrebbe dovuto essere quella del 2023, ma tre anni orsono si imbastì in fretta e furia un GP “anticipato” per recuperare quello d’Australia, cancellato a causa degli strascichi della pandemia.

17.59 Ricordiamo la formula delle qualifiche Sprint. Q1 da 12 minuti e ultimi 5 piloti da eliminare; Q2 da 10 minuti e altri 5 piloti da escludere. Infine i migliori 10 prenderanno parte alla Q3 da 8 minuti. Da regolamento, in Q1 e Q2 è obbligatorio utilizzare gomme nuove medie, mentre in Q3 spazio alle mescole soft (non necessariamente nuove).

17.54 La classifica dell’unica sessione di prove libere disputata a Lusail.

1 Charles Leclerc Ferrari 1:21.953 6

2 Lando Norris McLaren +0.425 4

3 Oscar Piastri McLaren +0.472 4

4 Carlos Sainz Ferrari +0.582 6

5 Yuki Tsunoda RB +1.092 5

6 Valtteri Bottas Kick Sauber +1.111 4

7 Lance Stroll Aston Martin +1.146 4

8 George Russell Mercedes +1.207 4

9 Alexander Albon Williams +1.208 6

10 Lewis Hamilton Mercedes +1.235 4

11 Max Verstappen Red Bull Racing +1.260 5

12 Fernando Alonso Aston Martin +1.274 4

13 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.292 4

14 Liam Lawson RB +1.609 4

15 Pierre Gasly Alpine +1.667 4

16 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.762 3

17 Zhou Guanyu Kick Sauber +1.927 4

18 Sergio Perez Red Bull Racing +2.086 5

19 Franco Colapinto Williams +2.247 5

20 Esteban Ocon Alpine +2.327

17.52 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 18.30 inizieranno le qualifiche Sprint del GP del Qatar 2024 di F1.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche Sprint del Gran Premio del Qatar a Lusail, il penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1.

Si entra nel vivo in particolare per quanto riguarda la lotta al Mondiale costruttori: Ferrari e McLaren sono separate da 24 punti con il Cavallino Rampante che cerca di recuperare qualcosa per giocarsi poi le ultime carte nell’ultima gara ad Abu Dhabi. Sulla carta non è un circuito che agevola particolarmente la Rossa, ma la prima sessione di prove libere dà speranza, visto il primo tempo di Charles Leclerc e il quarto di Carlos Sainz. La scuderia britannica parte comunque favorita in questo contesto rispetto a quella di Maranello.

Giochi già decisi invece per quanto riguarda il Mondiale piloti che è stato conquistato con due gare d’anticipo per il quarto anno consecutivo da uno straordinario Max Verstappen che si è accontentato di precedere Lando Norris sul traguardo del GP di Las Vegas. Questa sera in scena va la qualifica sprint che determinerà la griglia di partenza per la Sprint Race di domani, mentre domani sera ci saranno altre qualifiche che saranno invece valevoli per la gara “regolare” di domenica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche Sprint del Gran Premio del Qatar a Lusail, il penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Bandiera verde alle 18.30. Buon divertimento!