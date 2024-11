Coppa Davis 2024: Italia-Olanda, gli accoppiamenti della finale. Berrettini e Sinner confermati nei singolari

Sono stati ufficialmente diramati gli accoppiamenti della finale di Coppa Davis 2024 tra Italia e Olanda (anzi, per essere più precisi Paesi Bassi). Filippo Volandri e Paul Haarhuis si ritrovano sulle opposte panchine per la terza volta in un anno: effetti della sciagurata riforma che, almeno nel 2025, tornerà a dare una forma di eliminazione diretta totale alla competizione.

A scendere in campo per primi saranno Matteo Berrettini e Botic van de Zandschulp. All’atto pratico, nessuna modifica rispetto a quanto già visto. E nessun cambio neppure rispetto al raggruppamento di Bologna, dove il romano vinse in rimonta nel singolare d’apertura. Precedenti complessivi: 4-0 a favore dell’ex numero 6 del mondo.

A seguire, Jannik Sinner si troverà di fronte Tallon Griekspoor, in una sfida che oramai è diventata un classico del 2024. Basti anche un dato per i due: chiudendosi oggi la stagione per loro, Sinner è 1° per match contro top 10 e top 5 nell’anno (23 e 15), Griekspoor 3° per match contro top 10 e 5 (17 e 11) e 1° per match contro top 3 (9).

Infine, l’attuale formazione teorica dei doppi, qualora servissero, è Simone Bolelli/Andrea Vavassori contro Wesley Koolhof/van de Zandschulp. Premesso che, almeno per l’Italia, la formazione può cambiare (quella olandese è praticamente obbligata), l’intenzione degli azzurri è di lasciare che l’ultimo match in carriera di Koolhof sia quello di martedì sera contro Alcaraz e Granollers. Un match che lui ha giocato sontuosamente.