La Coppa Davis cambierà format nel 2025? Le novità ed il semi-ritorno all’antica

Uno degli effetti della vittoria della finale della Coppa Davis 2024 di tennis, in programma oggi tra Italia e Paesi Bassi sarà quello di saltare il primo turno delle qualificazioni dell’edizione 2025, parzialmente rinnovata nel format, con la scomparsa della fase a gironi e l’istituzione di un doppio turno ad eliminazione diretta.

Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025, infatti, si terrà il primo turno delle qualificazioni, che prevede 13 sfide con la cara vecchia formula casa-trasferta: da questo turno saranno però esentate la Nazione ospitante delle Finali, qualificata d’ufficio all’ultimo atto, e la Nazione detentrice.

Dal 12 al 14 settembre 2025, inoltre, si disputerà un secondo turno di qualificazione ad eliminazione diretta, che nei fatti sostituisce la vecchia fase a gironi: in questo turno entrerà in gioco la Nazione detentrice, mentre quella che ospiterà le Finals sarà direttamente qualificata per la finale a 8, prevista a novembre.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2025

2 dicembre 2024- Sorteggio Coppa Davis 2025

31 gennaio-2 febbraio 2025 – Primo turno qualificazioni (13 incontri casa-trasferta

Usufruiscono di un bye la Nazione ospitante e la Nazione detentrice

12-14 settembre 2025 – Secondo turno qualificazioni (7 incontri casa trasferta)

Usufruisce di un bye la Nazione ospitante

Novembre 2025 (data da definire) – Finals (eliminazione diretta)

Finale a 8 con tabellone dai quarti di finale