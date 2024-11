Coppa Davis, i ranking di singolare e doppio dei giocatori dell’Olanda

La finalissima della Coppa Davis 2024 di tennis vedrà opposte nel pomeriggio odierno Italia e Paesi Bassi, in quella che è una riproposizione dei quarti di finale andati in scena lo scorso anno, quando gli azzurri si imposero in rimonta al doppio decisivo.

Sinner, nella sfida tra i numeri 1, affronterà nuovamente il neerlandese Tallon Griekspoor, al 40° posto della classifica ATP: lo scorso anno l’azzurro vinse in due set per 7-6 (3) 6-1, e la differenza tra i due è tale che comunque è difficile pensare ad risultato differente da quello del 2023.

Il numero 2 in singolare per i Paesi Bassi, invece, sarà Botic van de Zandschulp, 80 al mondo, che lo scorso anno, invece, vinse il primo punto del tie battendo al tiebreak del terzo set Matteo Arnaldi, mentre quest’oggi si ritroverà di fronte Matteo Berrettini (molto probabilmente) o Lorenzo Musetti (ipotesi difficile).

La punta di diamante per i Paesi Bassi, nell’eventuale doppio, risponde al nome di Wesley Koolhof, il quale è numero 8 della specialità: contro la Spagna, ai quarti, in coppia con lui è stato schierato Botic van de Zandschulp, mentre lo scorso anno contro l’Italia fu affiancato da Tallon Griekspoor.

CONVOCATI ITALIA

Jannik Sinner

Singolare: 1

Doppio: 338

Lorenzo Musetti

Singolare: 17

Doppio: 180

Matteo Berrettini

Singolare: 35

Doppio: –

Andrea Vavassori

Singolare: 256

Doppio: 9

Simone Bolelli

Singolare: –

Doppio: 11

Capitano: Filippo Volandri

CONVOCATI PAESI BASSI

Tallon Griekspoor

Singolare: 40

Doppio: 137

Botic van de Zandschulp

Singolare: 80

Doppio: 188

Jesper de Jong

Singolare: 111

Doppio: 578

Wesley Koolhof

Singolare: –

Doppio: 8

Capitano: Paul Haarhuis