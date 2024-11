Calendario Italia ai Mondiali volley 2025: svelate date, programma e orari degli azzurri. Si parte con l’Algeria

L’Italia affronterà Ucraina, Belgio e Algeria nella fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley maschile, che andranno in scena nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. La nostra Nazionale si presenterà a Manila per difendere il titolo iridato conquistato due anni fa sconfiggendo la Polonia nell’atto conclusivo dopo un’autentica cavalcata inscenata dai ragazzi del CT Fefé De Giorgi.

Gli azzurri giocheranno sempre nel pomeriggio italiano (ore 15.30), a giorni alterni: esordio domenica 14 settembre contro l’Algeria, incrocio con il Belgio martedì 16 settembre, match con l’Ucraina giovedì 18 settembre. Ricordiamo che le prime due classificate del raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

Simone Giannelli e compagni hanno tutte le carte in regola per imporsi nel raggruppamento F, sono già definiti gli accoppiamenti per gli ottavi e i quarti: contro la prima o la seconda del gruppo C che comprende Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud (sfida a incrocio, la prima di un girone incrocia la seconda dell’altro e viceversa), poi le due vincenti si affronteranno tra loro nei quarti.

I Mondiali si apriranno venerdì 12 settembre (ore 13.00 italiane) con la sfida tra le Filippine e la Tunisia. Sabato 13 settembre esordiranno USA, Giappone e Polonia, mentre la Francia scenderà in campo domenica 14 settembre insieme al Brasile. Di seguito il calendario dell’Italia ai Mondiali 2025 di volley maschile (gli orari sono italiani).

CALENDARIO ITALIA MONDIALI VOLLEY 2025

Domenica 14 settembre (ore 15.30): Italia vs Algeria

Martedì 16 settembre (ore 15.30): Italia vs Belgio

Giovedì 18 settembre (ore 15.30): Italia vs Ucraina

Eventuali ottavi di finale: 20 o 21 settembre

Eventuali quarti di finale: 24 o 25 settembre

Eventuali semifinali: 27 settembre

Eventuali finali: 28 settembre