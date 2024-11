Volley femminile, Roma vince in trasferta e avvicina i playoff di Challenge Cup. Melli top scorer

Roma ha sconfitto il Levski Sofia per 3-1 (25-19; 23-25; 25-23; 25-20) nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. La compagine capitolina si è imposta in maniera autorevole sul campo della formazione bulgara e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai playoff: per superare il turno basterà conquistare due set nel confronto di ritorno in programma tra un paio di settimane di fronte al proprio pubblico, in caso di una battuta d’arresto per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

Le giallorosse hanno dominato il primo set, mentre nella seconda frazione non sono riuscite a concretizzare un vantaggio di 18-15 e hanno subito la rimonta delle padrone di casa. Il galvanizzato Levski Sofia ha poi preso le redini nel terzo parziale e sul 23-21 sembrava poter portarsi in vantaggio mettendo in difficoltà il sestetto italiano, ma Roma ha rialzato la testa e ha ribaltato la situazione. A quel punto le ospiti hanno preso confidenza e hanno dominato il quarto set, meritandosi la vittoria dopo 112 minuti di gioco molto intensi.

Tra le fila della formazione guidata da Giuseppe Cuccarini si sono distinte Giulia Melli (14 punti, 3 muri, 42% in attacco), Gabriela Orvosova (12 punti, 3 muri, 35% in fase offensiva) e Amelie Rotar (12 punti, 52%), in luce anche Wilma Salas (6) e Anna Adelusi (6). Alle padrona di casa non è bastata la scatenata Mikaela Stoyanova, autrice di 29 punti (45%) spalleggiata da Tsetomira Mitkova (12), cinque punti a testa per Bozhidara Ivanova, Guadalupe Martin Ramella e Sylwia Kucharska.