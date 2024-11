Volley femminile, Novara a valanga sul campo della capolista polacca LKS Lodz! Quarti di Cev Cup più vicini per le piemontesi

L’aria d’Europa fa bene alla Igor Gorgonzola che ritrova smalto e continuità ed espugna con un secco 3-0 il campo della capolista del campionato polacco, l’LKS Commercecon Lodz, allenato dall’italiano Alessandro Chiappini, nell’andata degli ottavi di finale di Cev Cup. per lunghi tratti del match la formazione piemontese ha letteralmente dominato l’incontro con una grande organizzazione a muro e in difesa e buone percentuali in attacco, mettendo in costante difficoltà la squadra di casa.

Bernardi punta sulla formazione titolare e già dalle prime battute si nota che non è la Novara spenta e discontinua delle ultime due uscite in campionato, nelle quali è uscita sconfitta a Busto Arsizio ed ha battuto al tie break Talmassons. Aleksic con il servizio spinge in alto le piemontesi che si portano sul 9-5 ma la capolista del campionato polacco reagisce e torna sotto sul 10-8. Le piemontesi ripartono e, con Alsmeier al servizio, si portano sul 15-9 incanalando il match sui binari giusti. Novara mantiene il cambio palla ed accelera ulteriormente nel finale per il 25-17 che chiude il primo set.

Senza storia il secondo parziale che vede le novaresi subito avanti 8-4 e il Commercecon incapace di reagire. La squadra ospite continua a giocare su buoni livelli, Bosio fa giostrare bene le sue attaccanti e Novara raddoppia il vantaggio sul 18-10 tenendo le avversarie a distanza di sicurezza fino al 25-15 che chiude il secondo set.

C’è maggiore equilibrio in avvio di terzo parziale con le due squadre che procedono a braccetto fino all’8-8. E’ Ishikawa ad alzare il ritmo in attacco per il 12-9 Novara ma stavolta la squadra polacca non alza bandiera bianca e si riporta sotto con Obiala al servizio fino al 14-13. Le piemontesi guadagnano di nuovo in buon vantaggio sul 19-16 ancora con Ishikawa. E’ il break decisivo perchè Novara non sbaglia più niente in fase cambio palla e si impone con il punteggio di 25-21.

In casa Igor Gorgonzzola ben quattro le giocatrici in doppia cifra: da Tolok che ha chiuso con 13 punti, fino a Alsmeier 12, Ishikawa 11 e Bonifacio 10. Per l’LKS nessuna atleta in doppia cifra: 9 punti per Hryshchuk e Alagierska e 7 per Medrzyk e Goreska. Il ritorno è in programma l’11 dicembre alle 20.00.