Volley femminile, Scandicci firma la terza vittoria in Champions League: Antropova galattica contro il Bielsko Biala

Scandicci ha sconfitto il Bielsko Biala per 3-0 (25-22; 25-22; 25-23) e ha infilato la terza vittoria consecutiva nella Champions League di volley femminile. Le vice campionesse d’Italia si sono imposte nell’intenso scontro diretto contro la quotata compagine polacca, espugnando la Hala Sidowiskowo Sportowa in un’ora e diciannove minuti di gioco davanti a 2700 spettatori.

Le ragazze di coach Marco Gaspari si sono così issate in solitaria al comando della classifica del gruppo E con tre successi e nove punti, davanti al Bielsko Biala (un’affermazione e tre punti) e al Voluntari (una vittoria e tre punti, ma più tardi ospiteranno il fanalino di coda Stoccarda). Il cammino della Savino Del Bene è per ora immacolato, prossimo appuntamento mercoledì 11 dicembre contro Stoccarda.

La formazione toscana ha così compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale, riservata alle vincitrici dei cinque gironi (le cinque seconde e la miglior terza disputeranno un playoff). Scandicci è stata prodigiosa a rimontare da 15-20 nel primo set, ha preso il comando delle operazioni nella parte centrale della seconda frazione e poi ha avuto la meglio nel serrato braccio di ferro del terzo parziale contenendo la rimonta delle padrone di casa dal 14-18 al 20-22.

L’opposto Ekaterina Antropova si è scatenata, mettendo a segno 28 punti con un surreale 77% in attacco, 6 muri e 2 ace. La bomber è stata ben spalleggiata dalle schiacciatrici Kara Bajema (12 punti, 2 muri, 53% in fase offensiva) e Britt Herbots (6 punti, 44% in ricezione, 32% in attacco) sotto la regia di Maja Ognjenovic, Al centro si sono distinte Ana Carolina (5, 3 muri) e Indy Baijens (4), il libero Brenda Castillo ha strabiliato con il 67% in ricezione. Tra le fila del Bielsko Biala le migliori sono state Julita Piasecka (15) e Martyna Borowczak (13), 9 punti per Joanna Pacak.