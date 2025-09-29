Quando tornerà in campo l’Italia di volley? Una lunga attesa verso il 2026: i prossimi impegni dei Campioni del Mondo

L’Italia ha chiuso una grandiosa stagione, vincendo i Mondiali dopo aver raggiunto la finale della Nations League (sconfitta contro la Polonia). La nostra Nazionale di volley maschile è stata encomiabile, difendendo il titolo iridato nelle Filippine e mettendo così le mani sul prestigioso trofeo per la quinta volta nella storia. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono confermati ai vertici internazionali nell’annata agonistica che ha fatto seguito a quella culminata con il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Ora la Nazionale andrà un po’ in letargo e tra tre settimane si aprirà la stagione riservata ai club, con i Campioni del Mondo che torneranno a indossare le maglie delle rispettive società. Quando tornerà in campo l’Italia? Quando rivedremo all’opera la nostra Nazionale di volley maschile? Bisognerà aspettare l’estate del 2026. Tra fine maggio e inizio giugno incomincerà la fase preliminare della Nations League, che proporrà poi la Final Eight a luglio.

Non ci sono ancora le date esatte e non si conoscono ancora i vari calendari e le avversarie contro cui si dovranno cimentare i nostri portacolori, per maggiori dettagli occorrerà aspettare l’autunno inoltrato. Chiaramente prima dei match ufficiali saranno previste alcune amichevoli, ancora tutte da pianificare e programmare.

L’evento più importante della prossima annata agonistica sarà rappresentato dagli Europei, che si disputeranno tra Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Simone Giannelli e compagni giocheranno dunque di fronte al proprio pubblico: match d’apertura all’aperto in Piazza del Plebiscito a Napoli, gli altri incontri del girone al PalaPanini di Modena, ottavi e quarti di finale al PalaVela di Torino, semifinali e finali all’Arena Santa Giulia di Milano. Ricordiamo che la vincitrice si qualificherà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.