Calendario Coppa Davis 2024: programma dai quarti alla finale, orari, tv, tabellone

Le Finali della Coppa Davis 2024 di tennis vedranno andare in scena la fase ad eliminazione diretta da martedì 19 a domenica 24 novembre: l’Italia esordirà giovedì 21 novembre, non prima delle ore 17.00, nella sfida dei quarti di finale contro l’Argentina.

Nella manifestazione che si terrà a Malaga, in Spagna, il format delle sfide sarà quello che prevede due singolari e l’eventuale doppio: ogni tie contro si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà quello tra i numeri 1. In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verrà giocato in caso di risultato acquisito.

La diretta tv delle Finali di Coppa Davis 2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Sky Go, NOW e Rai Play, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2024

Martedì 19 novembre

Non prima delle 17.00 Q1 Paesi Bassi-Spagna

Mercoledì 20 novembre

Dalle 12.00 Q1 Germania-Canada

Giovedì 21 novembre

Dalle 10.00 Q3 Stati Uniti-Australia

Non prima delle 17.00 Q4 Italia-Argentina

Venerdì 22 novembre

Dalle 17.00 S1 vinc. Q1-vinc.Q2

Sabato 23 novembre

Dalle 13.00 S2 vinc. Q3-vinc.Q4

Domenica 24 novembre

Dalle 16.00 F1 vinc. S1-vinc.S2

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai 2 HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.