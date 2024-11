Quando gioca Sinner in Coppa Davis? Date, orari precisi, avversarie. Occhio ad Alcaraz…

Jannik Sinner ha vinto due Slam (Australian Open e US Open), tre Masters 1000 (Cincinnati, Miami, Shanghai) e le ATP Finals in una stagione semplicemente da sogno. Il numero 1 del mondo non si vuole accontentare dopo la cavalcata memorabile culminata con il sigillo firmato sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino e sogna di mettere la ciliegina sulla torta a un’annata agonistica incredibile. Il fuoriclasse altoatesino trascinerà infatti l’Italia alle Finals di Coppa Davis, che andranno in scena sul cemento di Malaga dal 19 al 24 novembre.

L’azzurro sarà il leader indiscusso della squadrata capitanata da Filippo Volandri in terra spagnola, dove si cercherà di replicare l’apoteosi di dodici mesi fa: l’Italia era tornata ad alzare al cielo la mitica Insalatiera dopo 47 anni di digiuno e ora inseguirà la seconda affermazione consecutiva, mai riuscita nella storia del Bel Paese. La nostra Nazionale esordirà giovedì 21 novembre (ore 17.00), quando affronterà l’Argentina nei quarti di finale: Jannik Sinner disputerà il secondo singolare, probabilmente contro Sebastian Baez.

In caso di qualificazione alle semifinali, l’Italia tornerà in campo sabato 23 novembre (ore 15.00) per incrociare la vincente di Australia-USA: Jannik Sinner potrebbe affrontare Alex de Minaur o Taylor Fritz, già soppiantati alle ATP Finals. Nell’eventuale finale, in programma domenica 24 novembre (alle ore 16.00), ci sarà chi la spunterà nel tabellone che prevede Spagna-Olanda e Canada-Germania: si potrebbe palesare una nuova succosa sfida con Carlos Alcaraz…

QUANDO GIOCA SINNER IN COPPA DAVIS?

Giovedì 21 novembre

Ore 17.00 Quarti di finale Italia vs Argentina (Jannik Sinner nel secondo singolare, probabilmente contro Baez)

Sabato 23 novembre

Ore 16.00 Eventuale semifinale: Italia vs USA/Australia

Domenica 24 novembre

Ore 16.00 Eventuale finale: Italia vs Spagna/Olanda/Canada/Germania