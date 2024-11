Ranking ATP degli italiani prima della Coppa Davis: Sinner svetta in una classifica da record

La stagione del grande tennis si avvia verso la sua naturale conclusione: oggi andrà in scena l’atto conclusivo delle ATP Finals tra Jannik Sinner e lo statunitense Taylor Fritz, mentre settimana prossima si disputeranno le Finals della Coppa Davis. L’assegnazione del titolo di maestro di questa annata agonistica e della mitica Insalatiera (il massimo trofeo per Nazionali tennistiche) faranno calare il sipario sul 2024, al netto di qualche Challenger che ci terrà compagnia nelle prossime settimana.

Il ranking ATP è ormai in fase di definizione ed è bene guardare la situazione prima della Coppa Davis a Malaga. Jannik Sinner svetta in testa alla classifica generale: il numero 1 del mondo si presenterà in terra spagnola con almeno 11.330 punti, ma potrebbero aggiungersene 500 se dovesse imporsi alla Inalpi Arena di Torino. Il fuoriclasse altoatesino sarà accompagnato per l’occasione da Lorenzo Musetti (numero 17) e Matteo Berrettini (numero 35): finalmente vedremo all’opera insieme le tre punte di diamante del tennis tricolore.

La graduatoria internazionale riconosce a Flavio Cobolli lo status di terzo italiano davanti al finalista di Wimbledon nel 2021, mentre Matteo Arnaldi è numero 37 e precede Luciano Darderi (44) e Lorenzo Sonego (53). In top-100 ci sono ben nove italiani considerando Fabio Fognini (84mo) e Mattia Bellucci (100mo, per la prima volta in carriera nell’elite mondiale): si tratta di una situazione da record per il nostro movimento, con Luca Nardi (110mo) e Francesco Passaro (114mo).

A Malaga saranno presenti anche i doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli, rispettivamente nono e undicesimo nel ranking di specialità dopo aver disputato ben due finali Slam e aver partecipato alle ATP Finals in questa stagione. Di seguito il ranking ATP degli italiani prima della Coppa Davis.

RANKING ATP DEGLI ITALIANI PRIMA DELLA COPPA DAVIS

1. Jannik Sinner 11.330 (11.830 se vince le ATP Finals, stabile)

17. Lorenzo Musetti 2.600 (stabile)

32. Flavio Cobolli 1.472 (stabile)

35. Matteo Berrettini 1.380 (stabile)

37. Matteo Arnaldi 1.345 (+1)

44. Luciano Darderi 1.198 (stabile)

53. Lorenzo Sonego 1.026 (stabile)

84. Fabio Fognini 663 (-1)

100. Mattia Bellucci 605 (+4)

110. Luca Nardi 553 (-5)

114. Francesco Passaro 520 (+1)

—

IN DOPPIO

9. Andrea Vavassori 5.840

11. Simone Bolelli 5.740