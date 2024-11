I convocati dell’Italia per le Finals di Coppa Davis: Sinner e Berrettini per la prima volta insieme

Confermate le indiscrezioni che da diversi giorni rimbalzavano su tutti i mezzi di informazione possibili e immaginabili. Filippo Volandri ha diramato le convocazioni definitive per le Finals di Coppa Davis 2024, a poche ore dalla finale delle ATP Finals 2024.

In particolare, saranno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli ad affrontare il viaggio verso Malaga, dove l’Italia giovedì 21 comincerà il proprio cammino al cospetto dell’Argentina nei quarti di finale.

In totale, il nostro Paese può contare sui numeri 1, 17 e 35 del mondo in singolare e 8 e 9 in doppio. Originariamente era stato chiamato Flavio Cobolli, ma, com’è noto e come sottolineato anche da Volandri, le convocazioni obbligate a quasi due mesi dall’evento hanno un senso molto relativo e, allora, era andato puramente per classifica. Potendosi effettuare dei cambi prima dell’inizio, questi sono stati effettuati e così Berrettini sarà al posto di Cobolli.

All’atto pratico, l’Italia può vantare nella stessa squadra un invidiabile numero di allori stagionali: 10 titoli in singolare (7, tra cui due Slam e tre Masters 1000, di Sinner e 3 di Berrettini), un’ulteriore semifinale Slam di Musetti, le due finali Slam in doppio di Bolelli e Vavassori che hanno insieme vinto 3 tornei (e per il torinese si aggiungono gli US Open vinti in misto con Sara Errani). Questo lasciando da parte un’altra lunga serie di obiettivi centrati.

L’Italia ha vinto l’anno scorso battendo nei quarti di finale i Paesi Bassi, in semifinale la Serbia (con Sinner che salvò tre match point in fila a Novak Djokovic) e in finale l’Australia, con quest’ultima che potrebbe essere avversaria in semifinale del team tricolore.