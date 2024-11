A che ora Sinner-De Minaur oggi, Coppa Davis 2024: programma, tv, streaming

Oggi, sabato 23 novembre (ore 13.00), andrà in scena la seconda semifinale delle Finals di Coppa Davis 2024 tra Italia e Australia. Si tratta di una rivincita rispetto a quanto è accaduto l’anno passato, dal momento che nel 2023 fu l’atto conclusivo che assegnò la celebre Insalatiera e in quella circostanza si imposero gli azzurri capitanati da Filippo Volandri.

Sarà sempre Jannik Sinner il fattore aggiunto della squadra tricolore. Il n.1 del mondo sarà indispensabile per centrare nuovamente l’obiettivo ed ecco che oggi sarà in campo per affrontare il n.1 australiano, Alex de Minaur. Una partita, sulla carta, alla portata dell’altoatesino che negli scontri diretti ha sempre sconfitto il nativo di Sydney.

Vedremo se questa tendenza si replicherà in un contesto particolarissimo come quello della Davis. Da capire se de Minaur saprà trovare le contromisure per andare un po’ a infastidire il tennis potente del suo avversario. Allo stesso modo, Jannik darà tutto quello che ha per trascinare la compagine nostrana alla sfida finale contro l’Olanda, che ieri per la prima volta ha compiuto questo passo.

La partita tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, secondo singolare della semifinale delle Finals di Coppa Davis, andrà in scena posteriormente alla sfida tra i due n.2 delle rispettive compagini (inizio ore 13.00). La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW, SuperTenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-DE MINAUR COPPA DAVIS 2024 OGGI

Sabato 23 novembre

13.00 Italia-Australia

I giocatori schierati verranno annunciati entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 17.00

Primo singolare (Tra i numero 2)

A seguire

Jannik Sinner vs Alex de Minaur

A seguire

Doppio (Eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.