Sinner e Berrettini si preparano insieme, ma il set di allenamento salta per un imprevisto. Domani Italia-Australia

Giornata di vigilia per l’Italia, che sabato 23 novembre (a partire dalle ore 13.00) affronterà l’Australia nella semifinale della Coppa Davis. Gli azzurri torneranno sul cemento indoor di Malaga per fronteggiare la compagine oceanica, che all’esordio è riuscita a eliminare i più quotati Stati Uniti d’America. I detentori dell’Insalatiera partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare particolarmente attenti alla verve degli aussie, desiderosi di firmare un nuovo colpaccio.

Jannik Sinner e Matteo Berrettini, reduci dalla grande prestazione offerta contro l’Argentina (successo in doppio, dopo che l’altoatesino aveva regolato Sebastian Baez in seguito al ko subito da Lorenzo Musetti contro Francisco Cerundolo), si sono allenati sul Centrale del José Maria Martin Carpena. Come riporta Supertennis, il numero 1 del mondo si è allenato insieme ad Alessandro Bega (team Berrettini) sotto lo sguardo del capitano Filippo Volandri, soffermandosi soprattutto sulla diagonale del rovescio.

Berrettini ha iniziato con un po’ di riscaldamento per la parte superiore del corpo, stretching e torsioni, prima di dar vita a una partitella contro Sinner. Un testa a testa caratterizzato da grandi diritti seguito da Volandri, che ha poi ammirato anche il lavoro sul rovescio del romano e poi alla sessione di volée e smash dei due azzurri, seguita dal turno di servizi.

Il previsto set di allenamento non si è però svolto perché, come riporta Supertennis, le luci dell’impianto si sono improvvisamente abbassate. I due hanno palleggiato e poi giocato tre game, prima che gli olandesi facessero capolino in vista della loro semifinale contro la Germania. Ora Volandri dovrà decidere il da farsi: schierare Berrettini come primo singolarista e poi impiegarlo anche nell’eventuale doppio di spareggio insieme a Sinner, oppure riproporre Musetti dopo la debacle contro l’Argentina?