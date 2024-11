Olanda in finale di Coppa Davis 2024! Tallon Griekspoor piega in tre set Jan-Lennard Struff

L’Olanda è la prima finalista dell’edizione 2024 della Coppa Davis. Sul veloce indoor di Malaga (Spagna), Tallon Griekspoor (n.40 del ranking) ha regalato il secondo punto agli oranje nella sfida contro la Germania. Dopo che Botic van de Zandschulp si era imposto contro Daniel Altmaier, è spettato a Griekspoor completare l’opera e piegare Jan-Lennard Struff (n.43 del ranking) sul punteggio di 6-7 (4) 7-5 6-4 in 2 ore e 3 minuti di gioco. Per la prima volta nella storia, la compagine dei Paesi Bassi si spinge all’atto conclusivo della Davis, in attesa di sapere chi sarà tra Italia e Australia la prossima avversaria.

Il primo set è dominato dai servizi. I giochi vanno via velocissimi ed entrambi i tennisti sono molto continui con il fondamentale della battuta. L’epilogo al tie-break è inevitabile. In questo caso è Struff a tenere meglio dal punto di vista mentale e, approfittando anche di qualche errore dell’olandese, il parziale gli è favorevole sul 7-4.

Nel secondo set si gioca decisamente poco nei primi sette game della frazione, ma poi lo snodo del confronto c’è nell’ottavo game. Il tedesco si costruisce due palle break, ma Griekspoor è bravissimo a trovare dei servizi vincenti. L’inerzia della partita cambia anche perché l’olandese decide di mettersi più dietro in risposta, riuscendo così a impattare più volte i servizi potenti del suo avversario. Nell’undicesimo gioco arriva il break per il rappresentante dei Paesi Bassi, che chiude in proprio favore lo score sul 7-5.

Nel terzo set, con il vento in poppa, l’olandese tira a braccio sciolto e il teutonico non riesce a evitare il break in apertura. Uno strappo decisivo ai fini del confronto. Struff fatica maggiormente negli spostamenti e non appena lo scambio supera i cinque colpi non porta a casa praticamente mai il punto. Nel quinto gioco il teutonico cancella una palla del doppio break, ma nei fatti non ha modo di tornare in auge. Sul 6-4 il sogno degli oranje diventa realtà.

Leggendo le statistiche, impressionante il rendimento di Griekspoor al servizio, con 25 ace, il 68% di prime in campo, da cui ha ottenuto l’83% dei punti. Decisamente alta anche la percentuale di punti vinti con la seconda in battuta, pari al 67%.