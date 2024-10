Veneto Classic 2024 oggi: orari, percorso, tv, favoriti. Tutti contro Marc Hirschi

Siamo agli sgoccioli: spazio oggi alla Veneto Classic, l’ultima corsa del calendario italiano di ciclismo su strada della stagione. Quarta edizione per la gara organizzata da Filippo Pozzato: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

LA DIRETTA LIVE DELLA VENETO CLASSIC DALLE 12.05

PERCORSO

191,7 chilometri con partenza da Soave ed arrivo a Bassano del Grappa. Prima parte di gara completamente o quasi pianeggiante, il finale però sarà ricco di saliscendi. Da affrontare due volte la Salita della Rosina (2,6 chilometri al 6,1%), prima di andare verso il circuito de La Tisa (400 metri all’8,8%), in programma cinque volte. Poi l’ultimo tratto con l’ascesa in ciottolato di Diesel Farm (1,4 km all’8,7%). Occhio anche al finale in pendenza.

FAVORITI

L’uomo più atteso è sicuramente Marc Hirschi, in gran spolvero nel finale di stagione, e già vincitore in questa corsa nel 2022. A sfidarlo il belga Xandro Meurisse ed il francese Romain Gregoire. In casa Italia Davide Formolo proverà a difendere il titolo agguantato l’anno scorso. Spazio anche a Filippo Baroncini, Diego Ulissi e Vincenzo Albanese.