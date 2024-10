Sport in tv oggi (mercoledì 9 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 9 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio al tennis con gli ottavi di finale del Masters 1000 e l’attesa per Jannik Sinner contro Shelton, mentre le donne saranno impegnate nel WTA 1000 di Wuhan (con Jasmine Paolini in campo). Ricca programmazione per il basket internazionale con impegni di Trento (maschile), Campobasso e Sassari (femminile) in Eurocup.

Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Simac Tour femminile, da seguire la Juventus nella Champions League di calcio femminile e la Roma nella Challenge Cup di volley femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 9 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 9 ottobre

05.00 TENNIS – WTA 1000 Wuhan, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv). Paolini-Yuan (quinto match dalle ore 05.00)

06.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Shanghai, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Shelton (ore 06.30)

08.00 SNOOKER – Wuhan Open, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Arctic Open (diretta streaming su BWF Tv)

12.30 CICLISMO FEMMINILE – Simac Ladies Tour, seconda tappa: Coevorden-Assen (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.45; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.45)

14.00 SCACCHI – Global Chess League, settima giornata (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (EuroCup) – Cluj Napoca-Valencia (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Bayern Monaco-Arsenal, Hammarby-St. Poelten (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Eurolega) – Monaco-Maccabi Tel Aviv (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (EuroCup) – Due partite: Hapoel Gerusalemme-Amburgo, Trefl Sopot-Joventut Badalona (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Eurolega) – Stella Rossa Belgrado-Baskonia (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (EuroCup) – Trento-Buducnost (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Champions Legue) – Due partite: FMP Belgrado-Manisa, Unicaja Malaga-Stettino (diretta streaming su DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Challenge Cup, andata 32mi di finale) – Roma-Kelteks Karlovac (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 PALLANUOTO (Champions League) – Savona-Sabadell (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Campobasso-Pecs (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Sassari-Riga (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 BASKET (Serie A2) – Cantù-Brindisi (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Valerenga-Juventus (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Manchester City-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

