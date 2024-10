LIVE Valerenga-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: trasferta ostica in Norvegia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Un solo risultato a disposizione della Juventus: la vittoria. Il girone C è un raggruppamento tosto per le ragazze di Mister Canzi. Valerenga a parte, le bianconere dovranno incrociare il loro cammino con Bayern Monaco ed Arsenal, big del calcio continentale. Un risultato positivo in Norvegia è imprescindibile per bagnare al meglio il ritorno in classe regina e garantirebbe serenità in vista dei big match in programma. La vecchia signora ha registrato un ottimo avvio: 7 vittorie in altrettanti impegni. Centrare l’ottava sinfonia consecutiva è di vitale importanza per provare ad essere protagoniste anche lontano dallo stivale.

Le ragazze di Massimiliano Canzi se la vedranno con il Valerenga, formazione norvegese qualificatasi alla fase a gironi dopo aver arginato il Farul Constanta e l’Anderlecht, nel doppio confronto dell’ultimo turno di qualificazione. Attenzione quindi a non sottovalutare un avversario abbordabile sulla carta ma pur sempre capace di vincere il campionato in patria e rientrare nella top 16 d’Europa.

Dopo una stagione a secco, la Juventus torna protagonista nella massima competizione europea per club. Dopo aver superato a pieni voti l’esame Paris Saint-Germain nel round di qualificazione, le bianconere si misureranno nuovamente con la fase a gironi, a due stagioni di distanza dall’ultima volta (2022-2023).

Valerenga-Juventus, sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi della Uefa Women's Champions League 2024-2025. Il via del match è previsto per le 21.00.