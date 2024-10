LIVE Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: l’azzurra cerca nuovo brio dopo una fase di flessione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 2° turno del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Yue Yuan.

Reduce dall’ennesimo trionfo in doppio, l’azzurra esordisce in un torneo importante per riprendersi la top 5 mondiale in singolare. Nel precedente impegno, a Pechino, la giocatrice toscana ha lasciato anzitempo il torneo complice una giornata “no” contro la polacca Magda Linette, dopo aver superato in un match a dir poco folle Clara Tauson.

Quanto manca per la matematica qualificazione alle Finals in singolare? Poco. Di fatto è ufficiosa, ma non ancora ufficiale. Verosimilmente, una vittoria quest’oggi consegnerebbe la qualificazione anche prima del verdetto domenicale a Wuhan. Paolini è infatti quinta nella race ed ha un margine di circa 1400 punti su Zheng Quinwen, ottava, per poi scendere ancora di 293 punti trovando Danielle Collins a 3177 lunghezze.

Quest’oggi, di fronte c’è una giocatrice di casa dotata di ottimi colpi e tempo sulla palla. Il peso dei suoi fondamentali, servizio compreso, è però nettamente inferiore a quello della finalista di Wimbledon in carica. Ricordiamo che Paolini giocherà le WTA Finals sia in singolo che in doppio, a Ryhadh (UAE) e che si giocheranno sulla stessa superficie di Wuhan.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 2° turno del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Yue Yuan. Si parte come 5° match dalle 5:00, ma 2° della sessione serale a partire dalle 13:00!