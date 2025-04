Ferrari, arrivano gli aggiornamenti a Sakhir. È già l’ultima spiaggia?

Un primo posto nella Sprint di Shanghai ma nessun podio nei Gran Premi. Il piatto piange in casa Ferrari dopo le prime tre tappe del Mondiale di Formula Uno 2025, con la Scuderia di Maranello che riveste attualmente il ruolo di quarta forza in campo nella classifica costruttori ed in termini di performance alle spalle della McLaren, della Mercedes e della Red Bull di Max Verstappen (che ha raccolto il 100% dei punti ottenuti sin qui dalla squadra).

Un avvio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative per gli uomini in Rosso, che sognavano di giocarsi sin da subito le vittorie ed in generale entrambi i titoli iridati anche grazie all’arrivo di Lewis Hamilton al posto di Carlos Sainz. A conti fatti però il rivoluzionario progetto SF-25 sta mettendo in mostra dei limiti evidenti, non consentendo ai piloti di combattere ad armi pari soprattutto con i papaya Lando Norris e Oscar Piastri sia in qualifica che in gara.

Questa macchina ha sicuramente del potenziale, espresso fino a questo momento solamente a sprazzi e mai la domenica, ovvero quando più conta. A questo punto diventa già fondamentale il prossimo appuntamento in Bahrain, previsto dall’11 al 13 aprile, in cui il team capitanato da Fred Vasseur porterà i primi aggiornamenti del campionato per cercare di migliorare le prestazioni della SF-25.

La casa emiliana introdurrà un nuovo fondo e altre modifiche nel tentativo di aumentare la finestra di utilizzo della vettura, potendo così effettuare delle scelte più aggressive di set-up (in primis a livello di altezza da terra) e abbassando di conseguenza i tempi sul giro. Non si può ancora parlare di ultima spiaggia perché il Mondiale è lunghissimo e a Barcellona (con i controlli più severi sulle ali flessibili anteriori) potranno cambiare alcune cose, ma il weekend di Sakhir rischia di rappresentare quasi uno spartiacque per la stagione della Ferrari.