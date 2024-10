Sport in tv oggi (mercoledì 23 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 23 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis con la stagione indoor entrata sempre più nel vivo. A Vienna Matteo Berrettini sarà impegnato negli ottavi di finale e affronterà il difficile ostacolo rappresentato da Frances Tiafoe. Il tennista romano va a caccia di soddisfazioni per guadagnare punti in classifica. A Guangzhou (Cina), Lucia Bronzetti cercherà di proseguire nell’avventura in Asia.

Nella serata odierna tanto calcio e basket con le massime competizioni per club, con la Champions League che vedrà impegnate Atalanta e Inter, mentre nell’Eurolega e nell’Eurocup la Virtus Bologna e Trento avranno come target il risultato pieno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 23 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 23 ottobre

01.30 Basket, NBA: Boston Celtics vs New York Knicks – Diretta tv su Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

04.00 Basket, NBA: Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

04.10 Tennis, WTA Tokyo: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

07.00 Tennis, WTA Guangzhou: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Bronzetti vs Cristian 1° match e inizio programma dalle 07.00 italiane)

11.00 Snooker, Northen Irelan Open: secondo turno – Diretta streaming su Discovery+.

14.00 Tennis, ATP Basilea: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

14.00 Tennis, ATP Vienna: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Berrettini vs Tiafoe 2° match della sessione serale, il cui programma prenderà il non prima delle 18.00)

14.30 Pallanuoto femminile, Serie A1: Roma s Brizz – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 Pallanuoto femminile, Serie A1: Ekipe Orizzonte vs Città di Cosenza – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Basket, Eurocup: Hapoel vs Jerusalem vs Cluj-Napoca – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Eurocup: Turk Telekom vs Valencia – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Champions League: Promitheas vs Galatasaray – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio, Champions League: Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Atalanta vs Celtic – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Brest vs Bayer Leverkusen – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Basket, Eurocup: Aris vs Cedevita Olimpija – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Pallanuoto femminile, Serie A1: Rapallo vs Plebiscito Padoa – Nessuna copertura tv/streaming.

19.30 Basket, Eurocup: Buducnost vs Bahcesehir Kol. – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurocup: Trento vs Hapoel Tel-Aviv – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Basket, Champions League: Nanterre vs Wurzburg – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket femminile, Eurolega: Schio vs Landes – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.30 Basket, Champions League: Unicaja vs Petkim Spor – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Partizan Belgrado vs Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket femminile, Eurocup: Sassari vs Sosnowiec – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

21.00 Calcio, Champions League: Diretta Gol su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Barcellona vs Bayern – Diretta tv su TV8, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252; in streaming su TV8.it, SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Manchester City vs Sparta Praga – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Lipsia vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Atletico Madrid vs Lilla – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Benfica vs Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Salisburgo vs Dinamo Zagabria – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Young Boys vs Inter – Diretta streaming su Amazon Prime Video.