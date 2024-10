LIVE Berrettini-Tiafoe, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: serve una vittoria per svoltare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Matteo Berrettini e l’americano Frances Tiafoe. Terzo confronto diretto tra i due, con la situazione sull’1 pari dopo il successo del romano nel Masters 1000 di Roma (2018) e la risposta dello statunitense a Cincinnati nel 2022. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale colui che avanzerà nello spot in cui si disputeranno le sfide Khachanov-Seyboth Wild e Nakashima-Paul.

Berrettini, ventottenne romano, si presenta all’appuntamento con il torneo indoor austriaco dopo aver ceduto al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai al ritrovato Rune ed a Stoccolma all’estroso svizzero Stricker. Brillante protagonista del girone di Coppa Davis vinto dagli azzurri a Bologna, Matteo si è poi fermato a Tokyo a causa di un nuovo problema agli addominali, risultato fortunatamente di lieve entità, e con un risultato di prestigio a Vienna vuole conquistare proprio il posto nelle Finals di Davis. Incoraggiante l’esordio contro l’ungherese Fucsovics, ma ora l’asticella si alza.

Dal canto suo Tiafoe, ventiseienne di Hyattsville (Maryland, Stati Uniti d’America), è giunto al secondo turno della kermesse viennese dopo aver superato in due parziali il britannico Cameron Norrie. L’americano, numero 15 ATP, in stagione si è fermato due volte in finale, sconfitto dal connazionale Shelton sulla terra di Houston, e dal nostro Jannik Sinner sul cemento outdoor del Masters 1000 di Cincinnati. Anche lo statunitense vuole chiudere al meglio il 2024 per certificare la sua presenza nelle Finali di Coppa Davis.

La sfida di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Matteo Berrettini e l’americano Frances Tiafoe sarà la quarta partita sul campo centrale dalle 14.00 dopo Dimitrov-Zhang, Nakashima-Paul e Zverev-Giron. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!