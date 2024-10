LIVE Partizan-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta caldissima per muovere la classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match – La presentazione della sfida

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Partizan Belgrado-Virtus Bologna, quinta giornata dell’Eurolega di basket 2024! I bolognesi cercano il primo successo stagionale nella temibile ‘tana’ dei bianconeri allenati da coach Obradovic, per dare una svolta all’annata in Europa.

Le V-nere hanno incassato quattro sconfitte in altrettante partite fin qui disputate – due arrivate in casa contro Efes Istanbul e Zalgiris Kaunas, le altre due in trasferta contro ASVEL Villeurbanne ed AS Monaco. La squadra di coach Luca Banchi ha però tutte le carte in regola per risalire la china, ma serve una vittoria anche per il morale dei bolognesi. Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier sono pronti a trascinare i compagni, con il fuoriclasse Will Clyburn che sembra faticare in queste prime partite con la canotta bianconera dopo il suo arrivo in estate.

Il Partizan Belgrado è in striscia positiva da due giornate dopo le affermazioni contro Bayern Monaco e Maccabi Tel Aviv che hanno fatto seguito alle altrettante battute d’arresto, con i serbi attualmente all’ottavo posto in classifica. Sfida particolare per ‘Iffe’ Lundberg che affronta subito il suo passato, con Sterling Brown e Carlik Jones pronti ad armare il braccio da qualsiasi posizione e Tyrique Jones – ex Pesaro – posizionato sotto il ferro a raccogliere rimbalzi per distribuire palloni ai compagni in attacco ma anche in difesa.

Inizio del match previsto alla Belgrade Arena – nota anche come Stark Arena – di Belgrado (Serbia) alle ore 20:30, con la diretta TV affidata a Sky Sport Arena (canale 204) e quella streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!