Sport in tv oggi (mercoledì 2 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Mercoledì 2 ottobre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Champions League, la vela con la Louis Vuitton Cup, il basket con la Champions League e l’Eurocup, e tanto altro ancora.

Luna Rossa ed INEOS Britannia continuano a contendersi la Louis Vuitton Cup 2024 di vela: a Barcellona, in Spagna, la finale, dopo le prime 8 regate, è sul punteggio di 4-4. Nell’ultimo atto della competizione si sta regatando al meglio delle 13 prove. Per quanto concerne la giornata odierna il programma prevede la nona e la decima regata.

La finale di Pechino tra Sinner ed Alcaraz metterà in palio altri 170 punti per il ranking ATP: qualora a spuntarla fosse l’italiano, allora l’azzurro si confermerebbe a quota 11180, come alla vigilia del torneo, mentre in caso di successo dell’iberico, allora lo spagnolo si porterebbe a quota 7010, a 4000 punti da Sinner.

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sono sempre più vicini alle ATP Finals di doppio e, dopo essere saliti al terzo posto nella Race, disputeranno la finale dei China Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso a Pechino, in Cina: la coppia numero 1 del tabellone affronterà il duo accreditato della terza testa di serie, composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 2 ottobre

06.00 Tennis, WTA 1000 Pechino: ottavi singolare ed ottavi doppio – Sky Sport Arena per Sabalenka-Keys, Sky Sport Tennis per Anisimova-Zheng, SuperTennis HD per tutti gli incontri di singolare, Sky Go, NOW, SuperTenniX

06.15 Ciclismo, Tour de Langkawi: 4a tappa – Eurosport 1 HD, discovery+, YouTube Majlis Sukan Negara Malaysia

06.30 Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai: 1° turno singolare (1° match alle 06.30 Nardi-Muller, 2° match dalle 06.30 Fognini-Darderi, 3° match dalle 06.30, non prima delle 09.00 Sonego-Shapovalov) – Sky Sport Tennis per Nardi-Muller, Sonego-Shapovalov e Davidovich Fokina-Diallo, Sky Sport Arena per Fognini-Darderi, Shang-Wong e Nishikori-Navone, Sky Go, NOW, Tennis TV

08.00 Tennis, ATP 500 Pechino: finale doppio, Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten (2° match dalle 06.00, non prima delle 08.00) – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

10.40 Ciclismo, Betcity Elfstedenrace – 13.30 discovery+

11.00 Tennis, ATP 500 Pechino: finale singolare, Sinner-Alcaraz (3° match dalle 06.00, non prima delle 11.00) – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.00 Ciclismo, Grand Prix Chantal Biya: 2a tappa – Nessuna copertura tv / streaming

14.10 Vela, Louis Vuitton Cup: finale, regata 9 Luna Rossa-INEOS Britannia – Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup

14.15 Ciclismo, CRO Race: 2a tappa – 15.00 Eurosport 1 HD, discovery+

15.15 Vela, Louis Vuitton Cup: finale, regata 10 Luna Rossa-INEOS Britannia – Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup

16.30 Calcio, Conference League: Basaksehir-Rapid Vienna – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

16.30 Calcio, Conference League: Vitoria Guimaraes-Celje – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Champions League: Shakhtar-Atalanta – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Champions League: Girona-Feyenoord – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

20.00 Basket, Eurocup: Trento-Trefl Sopot – DAZN, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

20.30 Basket, Champions League: Tortona-Chemnitz – DAZN

21.00 Calcio, Champions League: Lipsia-Juventus – Amazon Prime Video

21.00 Calcio, Champions League: Liverpool-Bologna – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Lille-Real Madrid – TV8 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, tv8.it, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Aston Villa-Bayern Monaco – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Benfica-Atletico Madrid – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Dinamo Zagabria-Monaco – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Sturm Graz-Club Brugge – Sky Sport 257, Sky Go, NOW