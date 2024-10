LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: prosegue il braccio di ferro tra Luna Rossa e Ineos

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona e decima regata tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia per la finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione in corso di svolgimento a Barcellona che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup.

L’ultimo atto della Challenger Selection Series è in perfetto equilibrio sul punteggio di 4-4, in una serie che si sviluppa al meglio delle 13 sfide (vince chi arriva prima a 7 punti). Il braccio di ferro tra italiani e britannici sta entrando nella fase calda, in cui ogni singolo errore potrebbe rivelarsi decisivo per l’esito di una finale sin qui molto combattuta.

Le previsioni meteo della vigilia indicano per mercoledì 2 ottobre un vento medio-forte (14-18 nodi) nel primo pomeriggio, con forti raffiche da 23 nodi che rischiano di complicare il regolare svolgimento dei match race (il limite massimo consentito è di 21 nodi per gli AC75). Attenzione anche ad una probabile onda formata di circa un metro da sud-ovest.

Si comincia alle ore 14.10 (meteo permettendo) con la partenza di gara-9, mentre a seguire (non prima delle 15.15) è prevista la decima regata tra Luna Rossa e Ineos Britannia. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo della Coppa America: buon divertimento!