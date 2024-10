LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Pechino 2024 in DIRETTA: torna la grande classica, in palio il trofeo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Undicesimo confronto diretto tra questi due straordinari campioni, il decimo a livello ATP con l’iberico che guida per 5-4 dopo gli ultimi due successi colti sul cemento di Indian Wells e sulla terra rossa del Roland Garros.

Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’ultimo atto del torneo cinese da campione in carica e vuole scacciare convincendo sul campo le illazioni della WADA. La passata edizione lanciò verso la vetta del tennis internazionale il giovane azzurro, che da quel momento non si è più fermato trainando dapprima la nazionale alla vittoria della Coppa Davis, ed inanellando poi i suoi primi due titoli Slam con le vittorie dell’Australian Open e dello US Open. Jannik nella settimana pechinese ha superato in rimonta il cileno Jarry ed il russo Safiullin, prima di imporsi in due set sul ceco Lehecka e sulla rivelazione Bu.

Dal canto suo Alcaraz, ventunenne di Murcia (Spagna), arriva alla finalissima di Pechino da numero 3 ATP dopo aver piegato senza perdere set il francese Mpetshi Perricard, l’olandese Griekspoor ed i russi Khachanov e Medvedev. Brilltante protagonista alla recentissima Laver Cup l’iberico è pronto a sfidare nuovamente il suo rivale e regalare spettacolo in quella che è ormai la classica del tennis internazionale.

La finalissima dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà il terzo match sul Campo Centrale dopo Sabalenka-Keys e Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ed inizierà in ogni caso non prima delle 11.00 italiane. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!