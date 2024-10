Sport in tv oggi (martedì 22 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Martedì 22 ottobre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Vienna e Basilea e WTA di Tokyo e Guangzhou, il calcio con la Champions League, il basket con l’EuroCup e la Europe Cup, e tanto altro ancora.

Nel primo turno dell’Erste Bank Open di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso a Vienna, in Austria, scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, nel derby tutto italiano, e Luciano Darderi, che affronterà il padrone di casa austriaco Dominic Thiem.

All’esordio nel Pan Pacific Open, di categoria WTA 500, in corso a Tokyo, in Giappone, sarà protagonista Elisabetta Cocciaretto, mentre nel Guangzhou Open, di categoria WTA 250, che si sta disputando nell’omonima città cinese, sarà impegnata Lucia Bronzetti.

Scatterà la terza giornata della prima fase della Champions League 2024-2025 di calcio: nove match, dei quali due alle 18.45 e sette alle 21.00, con tre squadre italiane protagoniste. Aprirà le danze alle ore 18.45 il Milan, che ospiterà i belgi del Bruges, mentre alle ore 21.00 la Juventus ospiterà i tedeschi dello Stoccarda, ed alla stessa ora il Bologna giocherà in trasferta a Birmingham contro gli inglesi dell’Aston Villa.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 22 ottobre

04.00 Tennis, WTA 500 Tokyo: 1° turno (1° match dalle 04.00 Cocciaretto-Kessler) – Sky Sport Tennis, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX, fino alle 16.45 anche Sky Sport Uno

05.00 Tennis, WTA 250 Guangzhou: 1° turno (1° match dalle 05.00 Bronzetti-Avanesyan) – Sky Sport Tennis, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX, fino alle 16.45 anche Sky Sport Uno

12.00 Tennis, ATP 500 Basilea: 1° turno – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV, fino alle 16.45 anche Sky Sport Uno

12.00 Tennis, ATP 500 Vienna: 1° turno (4° match dalle 12.00 Sonego-Musetti, 3° match dalle 14.00, non prima delle 18.00 Darderi-Thiem) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV, fino alle 16.45 anche Sky Sport Uno

18.45 Calcio, Champions League: Milan-Bruges – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Champions League: Monaco-Stella Rossa – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

20.00 Basket, EuroCup: Venezia-Amburgo – DAZN

20.30 Basket, Europe Cup: Sassari-Dnipro – YouTube FIBA

21.00 Calcio, Champions League: Juventus-Stoccarda – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Aston Villa-Bologna – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Real Madrid-Borussia Dortmund – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Arsenal-Shakhtar – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: PSG-PSV – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Sturm Graz-Sporting – Sky Sport 257, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: Girona-Slovan Bratislava – Sky Sport 258, Sky Go, NOW