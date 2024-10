LIVE Darderi-Thiem, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’azzurro rovinerà l’ultima danza dell’austriaco?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Luciano Darderi e l’austriaco Dominic Thiem. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che agli ottavi troverà uno tra il giapponese Kei Nishikori ed il britannico Jake Draper.

Darderi, ventiduenne italoargentino, arriva a Vienna a margine di una serie aperta di sette sconfitte consecutive. Dopo una stagione sorprendente ricca di successi che gli ha consentito di issarsi fino alla posizione numero 42 del ranking, Luciano paga un naturale calo di rendimento sulla superficie che meno si adatta alle sue caratteristiche, ma ha l’occasione di ben figurare dinanzi al padrone di casa.

Dal canto suo Thiem, trentunenne di Wiener Neustadt, si presenta per l’ultima volta al via non solo del torneo casalingo, ma di un torneo. L’austriaco ha annunciato il suo prematuro ritiro a causa dei continui infortuni al polso che lo tormentano ormai da anni, limitandone il proverbiale talento cristallino. Il vincitore degli US Open 2020 ci terrà a strappare un’ultima vittoria dinanzi ai propri sostenitori.

La sfida di primo turno dell'ATP 500 di Vienna tra Luciano Darderi e l'austriaco Dominic Thiem sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle 14.00 dopo Struff-De Minaur e Tiafoe-Norrie, ed inizierà in ogni caso non prima delle 18.00.