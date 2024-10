LIVE Musetti-Sonego, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: il derby italiano può riservare sorprese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.

Prima volta che si incontrano i due portacolori del Bel Paese, lo fanno all’esordio di un torneo prestigioso dove il torinese si è sempre ben comportato. Nel 2021 infatti fu capace di raggiungere l’ultimo atto, sconfiggendo in semifinale con un roboante 6-2, 6-1 Novak Djokovic. Quest’oggi, potrebbe anche essere lui il favorito, anche se il toscano ha perso quest’anno solo un derby, contro Francesco Passaro nel Challenger di Torino.

Importante per il torinese fare punti per consolidare la posizione in top 50, mentre per l’azzurro c’è l’obiettivo di chiudere l’annata tra i migliori 16 giocatori del mondo. Ciò gli consentirebbe di presentarsi al primo Slam del 2025 con una testa di serie inclusa tra la 14 e la 16, che permetterebbe a Musetti di evitare nomi grossi prima degli ottavi di finale.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Si gioca come 4° match dalle 12, dopo Kecmanovic-Navone; Michelsen-Giron e Halys-Monfils, vi aspettiamo!