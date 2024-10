Sport in tv oggi (giovedì 3 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 3 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis con l’inizio del prestigioso Masters1000 di Shanghai. Non c’è un attimo di respiro per i giocatori: messa in archivio la settimana di Pechino e di Tokyo, c’è da affrontare l’ultimo atto dello swing asiatico. Quest’oggi in campo Mattia Bellucci, bravo ad accedere al tabellone principale dalle qualificazioni, e soprattutto Matteo Berrettini. Una partecipazione che sembrava altamente improbabile quella del romano, visto il ritiro per problemi agli addominali. E invece lo ritroveremo quest’oggi, con una forma però tutta da valutare.

In primo piano poi l’inizio dell’Eurolega di basket, con l’Olimpia Milano che affronterà il Monaco con la voglia di imporre il proprio gioco agli avversari e cominciare al meglio l’avventura nella massima competizione continentale della palla a spicchi. In serata i match di Europa League e di Conference League con Roma, Lazio e Fiorentina in campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 3 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 3 ottobre

06.30 Tennis, ATP Shanghai: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Berrettini vs O’Connell 2° match e inizio programma alle 06.30 italiane; Bellucci vs Harris 4° match e inizio programma alle 06.30 italiane)

07.00 Judo, Mondiali giovanili: seconda giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

07.00 Golf, Asia Pacific Amateur Championship – Diretta streaming su Discovery+.

08.00 Ciclismo, Giro di Langkawi: quinta tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

09.00 Tennis, WTA Pechino: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.50 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo a Seul (Corea del Sud): Finale boulder uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

12.50 Ciclismo, Muensterland Giro – Diretta streaming su Discovery+.

12.55 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo a Seul (Corea del Sud): Finale boulder donne – Diretta streaming su Discovery+.

13.00 Judo, Mondiali giovanili: seconda giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

13.55 Ciclismo, Cro Race: terza tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Golf, Mississippi Championship – Diretta streaming su Discovery+.

Calcio a 5, Mondiali 2024: Argentina-Francia – Diretta streaming su FIFA+.

17.30 Pallanuoto femminile, Champions League: ZV de Zann-Rapallo – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Pallanuoto femminile, Champions League: Plebiscito Padova-Hapoel Yoqneam – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Pallanuoto femminile, Champions League: Trieste-Roma – Nessuna copertura tv/streaming.

18.45 Calcio, Europa League – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Conference League – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Europa League: Lazio-Nizza – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW

18.45 Calcio, Europa League: Ferencvaros-Tottenham – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Basket, Eurolega: Alba Berlino-Panatinaikos – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Golf, Korn Ferry Tour Champions: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.

19.00 Basket, Eurolega: Monaco-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas-Barcellona – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Partizan – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Basket, Eurolega: Bayern-Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Lyon Villeurbanne – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Conference League – Diretta Gol su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Europa League: Elfsborg-Roma – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Europa League: Porto-Manchester United – Diretta tv su TV8, Sky Sport 254; in streaming su TV8.it, SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Europa League: Rangers-Lione – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Conference League: Fiorentina-The New Saints – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Conference League: Chelsea-Gent – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.