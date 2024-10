LIVE Berrettini-O’Connell, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro torna in campo dopo lo spavento di Tokyo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai tra Matteo Berrettini e l’australiano Christopher O’Connell. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che al secondo turno troverà il danese Holger Rune.

Berrettini, ventottenne romano, si presenta a questo appuntamento dopo essersi ritirato al secondo turno del torneo di Tokyo per un infortunio agli addominali. Brillante protagonista del girone A di Coppa Davis nel quale ha trinato al successo l’Italia di capitan Volandri, il finalista di Wimbledon 2021 sta con tenacia tornando ad assaporare il tennis che conta. Vincitore in stagione dei tornei ATP 250 su terra rossa di Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel. Matteo mira ad un successo anche sul veloce.

Dal canto suo O’Connell, trentenne di Sydney, arriva in quel di Shanghai a margine del KO patito al secondo turno di Tokyo contro l’americano Michelsen dopo aver superato il tabellone di qualificazione. Vincitore due settimane fa del Challenger di Guangzhou, l’oceanico vive un buon momento di forma ed è un avversario da non sottovalutare per un Berrettini che deve nuovamente testare il suo fisico.

La sfida di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai tra Matteo Berrettini e l’australiano Christopher O’Connell sarà il secondo incontro sul Campo Centrale dalle 6.30 ora italiana dopo Nishioka-Zhou. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!