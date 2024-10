LIVE Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: inizia la lunga avventura col mirino sui playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monaco-Olimpia Milano, match valevole per la prima giornata dell’Eurolega 2024-2025. Si alza il sipario sulla nuova stagione di Eurolega.

Il cammino dell’Olimpia Milano inizierà dal Principato di Monaco. Una trasferta subito importante per la squadra di Messina, visto che il Monaco rappresenta certamente una rivale verso l’obiettivo Playoff, che Milano ha mancato completamente nelle ultime due deludenti stagioni e che ha certamente come obiettivo in questa.

La stagione di Milano è cominciata con il trionfo in Supercoppa grazie alle vittorie contro Venezia e Virtus Bologna, quest’ultima battuta dopo un tempo supplementare ed una finale veramente decisa da una tripla di Bolmaro. Successivamente, però, è arrivato il ko in campionato sul campo della neopromossa Trieste, con un’Olimpia decisamente sottotono.

Negli ultimi tre anni, Milano ha vinto per due volte sul campo del Monaco e soprattutto lo scorso anno ha offerto forse una delle migliori prestazioni della propria stagione europea, con un’Olimpia capace di vincere 98-80. La speranza è che Milano possa ripetersi domani sera per iniziare al meglio la sua Eurolega.

La palla a due di Monaco-Olimpia Milano, match valevole per la prima giornata dell’Eurolega 2024-2025, è in programma alle ore 19.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!