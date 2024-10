LIVE Bellucci-Harris, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro ha una buona chance da qualificato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno del Masters 1000 di Shanghai tra Mattia Bellucci e Billy Harris.

Un match d’esordio che il lombardo può vincere! Qualificatosi per la prima volta in un tabellone 1000, Bellucci sta scalando il ranking nel 2024 a suon di risultati risonanti. Dopo aver colto le prime due qualificazioni Slam al Roland Garros e a Wimbledon, l’azzurro ha poi raggiunto i quarti ad Atlanta, il 2° turno nell’ATP 500 di Washington, per poi vincere la prima partita in un Major contro Wawrinka agli US Open, dopo essersi qualificato senza lasciare set per strada.

Il livello è ampiamente da top 100, obiettivo che il lombardo potrebbe finalmente raggiungere questa settimana, e che si concretizzerebbe comunque tra due lunedì. Era già arrivato a pochi game dall’importante traguardo nella finale di Cary (Challenger100), dove si arrese a Safiullin dopo aver servito per il match. Nel 2023 l’azzurro si era imposto questa settimana nel Challenger di Malaga, motivo per cui non sarà semplice sfondare il muro dei 100 ancora per una manciata di giorni.

Con una vittoria oggi, scavalcherebbe virtualmente Francesco Passaro, portandosi 99° nel ranking virtuale. Servirebbe però un’impresa al 2° turno contro Alexander Zverev (2) per avere la certezza del decimo italiano tra i primi 100 giocatori del mondo. Sempre ricordando come l’ATP stia facendo di tutto per complicare il lavoro degli addetti ai lavori.

Il rivale, britannico 29enne n.106 del mondo, è stato ripescato in tabellone dopo il forfait di Draper e dopo aver perso da Zhukhayev nell’ultimo turno di qualificazioni. Si può fare! Noi vi auguriamo buon divertimento con la DIRETTA LIVE del match di 1° turno del Masters 1000 di Shanghai tra Mattia Bellucci e Billy Harris. Si gioca come 4° match dalle 6:30, dopo Goffin-Duckworth; Griekspoor-Diaz Acosta e Zhukhayev-Safiullin.