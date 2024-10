Sport in tv oggi (domenica 13 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 13 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà Novak Djokovic nella finale del Masters 1000 di Shanghai. A Barcellona andrà in scena la seconda giornata della America’s Cup tra Team New Zealand e INEOS Britannia, mentre gli appassionati di motori potranno divertirsi con la Superbike a Estoril.

Da seguire la Maratona di Chicago, la finale del WTA 1000 di Wuhan, il Grand Slam di judo ad Abu Dhabi e la consueta abbuffata dei campionati nazionali di volley, basket, calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 13 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 13 ottobre

07.00 JUDO – Grand Slam ad Abu Dhabi (diretta streaming su Judo Tv; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)

07.00 CANOA SPRINT – Supercup ad Hangzhou (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Open di Francia, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.30)

09.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Arctic Open (diretta streaming su BWF Tv)

09.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia) – Due partite: Cosenza-Rapallo, Brizz-SIS Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SUPERBIKE – GP Estoril, warm-up (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia) – Due partite: Ancona-Trieste, Bogliasco-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Shanghai, finale: Sinner-Djokovic (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

10.30 TENNIS – WTA 1000 Wuhan, finale: Sabalenka-Zheng (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv)

12.00 SUPERBIKE – GP Estoril, Superpole Race (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 SURF – Surf World League Challenger Series a Saquarema (diretta streaming su Discovery+)

12.00 BASKET (Serie A) – Sassari-Napoli (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO (Serie C) – Campobasso-SPAL (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

14.05 CICLISMO FEMMINILE – Simac Ladies Tour, sesta tappa: Arnhem-Arnhem (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

14.10 VELA – America’s Cup, Team New Zealand vs INEOS Britannia: gara-3 e gara-4 (diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup; diretta streaming su Mediaset Infinity, canale YouTube America’s Cup, Sky Go, NOW)

14.30 ATLETICA – Maratona di Chicago (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 SUPERBIKE – GP Estoril, gara-2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Black Desert Championship, quarto giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 23.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 23.00)

15.00 CALCIO (Nations League, Lega B) – Kazakhstan-Slovenia (diretta streaming su UEFA Tv)

15.00 CALCIO (Serie C) – FeralpiSalò-Caldiero Terme (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Vicenza-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Trento (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Union Clodiense (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Legnago Salus-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Benevento-Latina (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Roma (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

15.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Chicago Bears-Jacksonville-Jaguars (diretta streaming su DAZN)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia) – Due partite: Ekipe Orizzonte Catania-Rapallo, Brizz-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 BASKET FEMMINILE (Serie A) – Brixia-Sassari (diretta streaming su Flima Tv)

16.00 VOLLEY (Superlega) – Civitanova-Monza (diretta streaming su VBTV, DAZN)

16.30 BASKET (Serie A) – Trento-Varese (diretta streaming su DAZN)

16.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Novara-Pinerolo (diretta streaming su DAZN, VBTV)

17.00 BASKET (Serie A) – Milano-Brescia (diretta streaming su DAZN)

17.00 VOLLEY (Superlega) – Taranto-Padova (diretta streaming su VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Cuneo-Chieri, Perugia-Vallefoglia, Talmassons-Conegliano, Busto Arsizio-Bergamo (diretta streaming su VBTV)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia) – Due partite: Cosenza-Ancona, Padova-SIS Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Rimini (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Carpi (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Pineto (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Taranto-Picerno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Nations League, Lega B) – Finlandia-Inghilterra (diretta streaming su UEFA Tv)

18.00 CALCIO (Nations League, Lega C) – Armenia-Macedonia del Nord (diretta streaming su UEFA Tv)

18.00 CALCIO (Nations League, Lega D) – Due partite: Liechtenstein-Gibilterra, Malta-Moldavia (diretta streaming su UEFA Tv)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Napoli (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Campobasso-Alpo VillaFranca, Faenza-Battipaglia, San Giovanni-Scrivia, San Martino-Schio (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Cisterna-Piacenza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Firenze-Scandicci (diretta streaming su DAZN, VBTV)

18.15 BASKET (Serie A) – Cremona-Pistoia (diretta streaming su Discovery+, DAZN)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Sei partite: Baltimore Ravens-Washington Commanders, Green Bay Packers-Arizona Cardinals, New England Patriots-Houston Texans, New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers, Philadelphia Eagles-Cleveland Browns, Teneessee Titans-Indianapolis Colts (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY (Superlega) – Milano-Trento (diretta streaming su VBTV)

19.30 CALCIO (Serie C) – Avellino-Casertana (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.45 CALCIO (Serie C) – Potenza-Foggia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 BASKET (Serie A) – Trapani-Scafati (diretta streaming su DAZN)

20.00 NASCAR – Bank of America Roval 400, gara (diretta streaming su Mola Tv)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega B) – Due partite: Austria-Norvegia, Grecia-Irlanda (diretta streaming su UEFA Tv)

20.45 CALCIO (Nations League, Lega C) – Far Oer-Lettonia (diretta streaming su UEFA Tv)

20.45 CALCIO (Serie C) – Ternana-Ascoli (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

22.05 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Las Vegas Raiders-Pittsburgh Steelers (diretta streaming su DAZN)

22.25 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Due partite: Carolina Panthers-Atlanta Falcons, Dallas Cowboys-Detroit Lions (diretta streaming su DAZN)

