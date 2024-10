LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Bulega deve rimanere aggrappato a Razgatlioglu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica valida per il Gran Premio dell’Estoril, penultima tappa del Mondiale di Superbike 2024. Ci apprestiamo a vivere una giornata dalle grandi emozioni, dove tutti i riflettori saranno puntati sul turco Toprak Razgatlioglu, ormai davvero vicino alla conquista del titolo.

Il pilota della BMW si è reso artefice di un fine settimana che, fino a questo momento, ha rasentato letteralmente la perfezione, testimoniato dalla pole position strappata in qualifica e dalla vittoria con una facilità disarmante conquistata in una gara-1 dove, però, Nicolò Bulega si è fatto trovare pronto, tenendo in qualche modo aperta la lotta con il diretto rivale con un secondo posto.

Al momento Razgatlioglu occupa la testa della classifica piloti con 414 punti ed uno scarto di trentanove lunghezze su Bulega, secondo a 375 davanti al compagno di squadra Bautista, terzo a 333. Sarà difficile tenere testa al nativo di Alanya, ma l’italiano ha l’obbligo di provarci fino alla fine, facendo perno sul talento, sull’intelligenza e soprattutto sulla determinazione di voler terminare nel migliore dei modi una stagione davvero maiuscola.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della terza e ultima giornata di gare al GP dell’Estoril, penultimo appuntamento del Mondiale di Superbike. Giro dopo giro, frenata dopo frenata, per non perdere davvero nulla. Si parte alle 12:00 con la Supepole Race. Alle 15:00 sarà invece il momento di gara-2. Buon divertimento!