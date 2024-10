LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos vuole riaprire la finale contro New Zealand

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di regate della finale di America’s Cup 2024. Nelle acque di Barcellona spazio ad altri due fondamentali match race tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. Inglesi a caccia di un punto necessario sia per il morale che per tenere in vita la serie, che in caso contrario sarebbe già ampiamente compromessa e prenderebbe la direzione di Auckland.

Dopo aver battuto Luna Rossa nella finale di Louis Vuitton Cup Ineos Britannia è tornata sulla terra a margine delle due nette sconfitte contro i detentori del titolo. Guidati dalla saggezza di Ben Ainslie, velista che vanta 5 piazzamenti sul podio in cinque Olimpiadi consecutive da Atlanta 1996 a Londra 2012, i britannici dovranno necessariamente aggiudicarsi una delle due regate odierne per non dare un segnale di resa.

C’era molta attesa e curiosità per capire la reale potenza di New Zealand, che ha disputato solamente le varie sessioni di regate preliminari, prendendo parte senza far classifica al double round robin che ha aperto la Louis Vuitton Cup. Nathan Outteridge e Peter Burling hanno fugato ogni dubbio guidando l’AC75 verso velocità mai toccate dai rivali e mettendo sul campo di regata tattiche di prim’ordine.

I due match race della seconda giornata della finale di America's Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia inizieranno alle 14.10.