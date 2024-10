Sinner-Shelton, la rivincita di Shanghai 2023. Ma da allora il n.1 non ha più concesso set all’americano

Appuntamento fissato domattina, alle ore 6.30 italiane, per il quinto capitolo della rivalità tra Jannik Sinner e Ben Shelton. L’azzurro e lo statunitense si affronteranno in occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024, con in palio un posto ai quarti contro il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev ed il greco Stefanos Tsitsipas.

Il numero 1 al mondo si presenta al match di domani con alle spalle le vittorie sul giapponese Taro Daniel (6-1 6-4) e sull’argentino Tomas Martin Etcheverry (6-7 6-4 6-2), mentre il nativo di Atlanta ha regolato in due set il canadese Denis Shapovalov (6-3 7-5) e lo spagnolo Roberto Carballes Baena (6-3 6-4) a dimostrazione di un buon stato di forma.

Nei quattro precedenti ufficiali andati in scena nel circuito maggiore, Sinner ha un bilancio positivo di 3-1 ed è in striscia aperta di tre successi consecutivi senza concedere set dopo aver perso il primo scontro diretto. L’unica affermazione di Shelton risale al 10 ottobre 2023, quando ebbe la meglio per 7-5 al tie-break del terzo set agli ottavi di Shanghai.

Il punteggio finale fu 2-6 6-3 7-6 in favore dell’ostico mancino americano, che ha poi perso però le tre sfide successive sul veloce indoor di Vienna (7-6 7-5), sul cemento di Indian Wells (7-6 6-1) e sull’erba di Wimbledon agli ottavi di finale dei Championships (6-2 6-4 7-6).