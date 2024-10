ATP Shanghai 2024, Djokovic e Zverev agli ottavi. Shelton sfiderà Sinner, avanti anche Fritz e Dimitrov

Finalmente si delinea il tabellone degli ottavi di finale al Masters 1000 di Shanghai. Una giornata che ha visto un Novak Djokovic in versione extra lusso battere nettamente in due set Flavio Cobolli. Il serbo si è imposto con il punteggio di 6-1 6-2, non lasciando scampo al tennista romano, che non ha avuto davvero occasioni. Djokovic affronterà ora il russo Roman Safiullin, che ha superato in tre set l’americano Frances Tiafoe in rimonta per 5-7 7-5 7-6 dopo oltre tre ore di gioco e dopo un finale di partita che ha lasciato molte polemiche per i ripetuti insulti dello statunitense al giudice arbitro.

Rischia tantissimo, ma alla fine riesce a salvarsi Alexander Zverev. Il numero due del mondo ha superato in tre set l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6 2-6 7-6 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco. Adesso Zverev se la vedrà con il belga David Goffin, che ha rimontato l’americano Marcos Giron al terzo set per 1-6 6-3 7-5.

Bella vittoria di Taylor Fritz, che ha sconfitto il giapponese Yosuke Watanuki per 6-3 7-5 e adesso affronterà il danese Holger Rune, che ha sconfitto anche lui in due set il ceco Jiri Lehecka per 6-4 7-5. Un tennis ceco che si è risollevato con le vittorie di Tomas Machac e Jakub Mensik, che hanno sconfitto rispettivamente l’australiano Aleksandar Vukic (6-4 6-2) ed il kazako Alexander Shevchenko (6-1 6-7 6-2).

Sarà nuovamente Ben Shelton l’avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. L’altoatesino avrà dunque la sua rivincita contro l’americano, che oggi si è imposto con lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 6-3 6-4. Continua il buon momento di Stefanos Tsitsipas, con il greco ha battuto Alexandre Muller per 6-3 7-5 e adesso affronterà Daniil Medvedev.

RISULTATI ATP SHANGHAI 2024 (8 OTTOBRE)

Machac (Cze) b. Vukic (Aus) 6-4 6-2

Mensik (Cze) b. Shevchenko (Kaz) 6-1 6-7 6-2

Monfils (Fra) b. Humbert (Fra) 7-6 2-6 6-1

Tsitsipas (Gre) b. Muller (Fra) 6-3 7-5

Fritz (Usa) b. Watanuki (Jpn) 6-3 6-4

Shelton (Usa) b. Carballes Baena (Esp) 6-3 6-4

Dimitrov (Bul) b. Popyrin (Aus) 7-6 6-2

Safiullin (Rus) b. Tiafoe (Usa) 5-7 7-5 7-6

Rune (Den) b. Lehecka (Cze) 6-4 7-5

Djokovic (Srb) b. Cobolli (Ita) 6-1 6-2

Goffin (Bel) b. Giron (Usa) 1-6 6-3 7-5

Zverev (Ger) b. Griekspoor (Ned) 7-6 2-6 7-6